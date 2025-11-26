A- A+

LITERATURA Do corpo à ancestralidade, dois novos livros ampliam debates sobre identidade e educação no Recife Chiara Ramos apresenta "Diáspora", enquanto Gean Ramos Pankararu lança "Metodologia Interpretar" em evento dedicado às narrativas negras e indígenas.

A escritora, poetisa e procuradora federal Chiara Ramos lança no Recife, dia 26 de novembro, às 16h, o livro “Diáspora: retorno, corpo e memória”. O encontro será no Auditório do Centro de Formação de Educadores Professor Paulo Freire, na Torre. No mesmo evento também será apresentado o livro “Metodologia Interpretar”, de Gean Ramos Pankararu, músico, poeta e idealizador da Mostra Pankararu de Música.

Para falar sobre o lançamento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu a escritora Chiara Ramos e o escritor Gean Ramos Pankararu. A escritora destaca a ideia de começar a circulação do livro.

Decidi iniciar a circulação do livro pela Mostra Pankararu porque Diáspora nasce exatamente ali, como proposta de intervenção artística criada para aquele espaço. Agora, trazer o livro ao Recife, cidade que é encruzilhada histórica de resistências, berço de produções intelectuais negras e palco permanente de diálogos sobre identidade e futuro, simboliza continuidade e abertura de caminhos.

A obra de Chiara reúne poesias e contos que tratam de ancestralidade, silenciamentos e reconstrução identitária de uma mulher negra brasileira. O livro propõe refletir sobre a diáspora como deslocamento e como retorno possível por meio do corpo, da memória e da narrativa. Já o trabalho de Gean se coloca como referência contracolonial na educação ao romper com padrões eurocentrados e reorganizar o saber a partir das epistemologias indígenas, da oralidade e do toré.



Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O lançamento chega à capital, depois de já ter sido apresentado em outubro, na VI Mostra Pankararu de Música, na Aldeia Bem-Querer de Cima, Território Indígena, no sertão de Pernambuco e também na Juá – Feira Literária de Juazeiro (BA), e no Dandara em Nós, evento realizado no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (MUHCAB), no Rio de Janeiro.O evento é uma realização da Abayomi Juristas Negras com apoio da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude.

SERVIÇO

Lançamento livros Diáspora e Metodologia Interpretar, de Chiara Ramos e Gean Pankararu

Quando: 26 de novembro, às 16h

Onde: Auditório do Centro de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire - Torre.

Veja também