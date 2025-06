A- A+

SÃO JOÃO 2025 De São José do Egito, Bia Marinho é uma das homenageadas do São João do Recife Cantora, compositora, produtora cultural, ela vem de uma família de poetas.

Cantora, compositora, produtora cultural e poeta. Bia Marinho, uma das homenageadas do São João do Recife 2025, é neta do primeiro grande poeta da história de São José do Egito, Antônio Marinho. É filha de Lourival Batista, Louro do Pajeú, um dos maiores nomes da poesia oral do Brasil. É também sobrinha dos grandes repentistas Dimas e Otacílio Batista. Não bastasse toda essa linhagem poética, Bia mantém a tradição da poesia através de seus filhos, Greg, Marinho e Miguel e continua com o neto José. Bia Marinho é uma das homenageadas do São João do Recife.

Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com Bia nesta terça-feira (10) e falou da alegria e importância de ser homenageada pelo São João do Recife.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo.

“Recife é minha segunda cidade. Eu amo o Recife. Recife foi porto de chegada e de partida de minha trajetória como cantora. Porto de chegada porque foi aqui, num barzinho chamado Cantinho do Paulo que, reunida com colegas, em época estudantil, por acaso cantei a música de Zé Marcolino ‘Pássaro Carão’, já que os colegas não conheciam toda a letra. E incentivada por eles, comecei a cantar profissionalmente. E digo que o Recife é porto de partida, pois foi, a partir desta cidade, que comecei a levar minha arte para outros lugares,” declarou Bia.

Para Bia Marinho celebrar as raízes autênticas da nossa cultura no Ciclo Junino da cidade, traz uma alegria maior, um significado todo especial para quem tem no sangue tanta raiz poética.

Bia se mantém ativa em suas redes sociais e para acompanhar sua agenda de shows é só acessar o seu perfil do instagram

