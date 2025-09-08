A- A+

FILME Documentário retrata trajetória de Geraldo Azevedo e sua relação com o sertão Dirigido por Alessandro Guedes, filme está em fase de captação e reúne registros inéditos da vida e obra do cantor e compositor

O produtor e diretor Alessandro Guedes apresentou detalhes de seu novo projeto, o documentário Geraldo Azevedo – Sobre o Sertão e o Destino. O filme propõe um mergulho na trajetória do cantor e compositor, explorando não apenas sua carreira, mas também os aspectos culturais, políticos e afetivos ligados à sua história.

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu o produtor e diretor Alessandro Guedes, ela fala como surgiu ideia de produzir o documentário

Eu fui convidado para fazer o registro audiovisual de quando Geraldo foi o homenageado do carnaval de 2023. Nós fizemos a filmagem desse momento histórico para Geraldo, porque Geraldo tem um trabalho também muito ligado ao frevo. Ele foi convidado para ser o homenageado e nós fizemos esse registro audiovisual com câmeras profissionais de 4K, uma resolução bem maravilhosa. E aí, nesse contato com a filha de Geraldo, a Gabriela Azevedo, ela é produtora também dele. E aí eu, poxa, Gabi, por que não a gente fazer o longametragem de Geraldo? Porque nunca ninguém fez um longametragem de Geraldo e ela ficou, é mesmo vamos fazer. E aí, desde então a gente ficou confabulando porque para se realizar um trabalho dessa envergadura. São várias etapas, né?"

Com experiência no audiovisual desde 1996, Guedes já dirigiu produções como Manguebeat 10 Anos de Efervescência Cultural e Solano Trindade 100 Anos. Também criou a série Andante, licenciada para canais como Globo, Futura e Canal Brasil. Agora, aposta em uma abordagem interativa e sensível para revelar as memórias e vivências de Geraldo Azevedo.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

A obra está em fase de captação de patrocínio e já conta com registros de apresentações e depoimentos de artistas como Fafá de Belém, Chico César, Mariana Aydar e Quinteto Violado.

O projeto busca valorizar a música popular brasileira como expressão de identidade e transformação social, destacando a contribuição do artista para a cultura nacional.

