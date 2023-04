Doença de Parkinson: 200 mil pessoas afetadas no Brasil

A- A+

Nesta terça, 11 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem a doença. Já no Brasil, estima-se que 200 mil pessoas sofram com o problema. Para falar sobre o assunto, o apresentador da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde desta segunda-feira (10), com o neurocirurgião Arthur Lopes.

Segundo o profissional, o Mal de Parkinson não atinge apenas pessoas mais velhas.

Existem casos em idade menor, mas a doença é mais comum com o envelhecimento. Então, a partir dos 50 anos de idade, já se tem uma prevalência mais comum da doença, que vai aumentando com o envelhecimento. Embora exista o que se chama de ‘Parkinson de início precoce’, que é quando começa antes dos 40 anos de idade, mas não é comum”, afirmou o médico. Escreva a legenda aqui

Arthur Lopes relatou, ainda, que a doença de Parkinson apresenta sintomas além do clássico tremor, como uma capacidade prejudicada de movimentar o corpo de maneira rápida.

O tremor é o sintoma que chama mais atenção, principalmente, porque é o que as pessoas vêem. Mas, aproximadamente, 20 a 30% dos casos de Parkinson não apresentam tremor. A doença é caracterizada, também, pela rigidez – a pessoa fica mais rígida – e por uma bradicinesia, que é uma lentificação”, explicou.

O neurocirurgião também desenvolveu sobre a maneira que é feita o diagnóstico da doença de Parkinson.

O diagnóstico é prioritariamente clínico, pelos achados que a gente tem dos sintomas que a pessoa vem apresentando. E de não haver a presença de outros sintomas, porque existem muitas doenças que são parecidas com a doença de Parkinson, mas que não são”, concluiu.

