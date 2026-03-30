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Canal Saúde Doenças cardiovasculares lideram causas de morte no Brasil Especialista alerta para prevenção e controle dos principais fatores de risco

As doenças cardiovasculares, com destaque para o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral (AVC), são as principais causas de morte no Brasil, representando cerca de 30% dos óbitos anuais.

Responsáveis por aproximadamente 400 mil mortes por ano no país, essas condições estão diretamente associadas a fatores de risco como hipertensão, sedentarismo e tabagismo, problemas muitas vezes silenciosos, mas que podem ser prevenidos e controlados com acompanhamento adequado e mudanças no estilo de vida.

Apesar da alta incidência, ainda é comum que muitas pessoas negligenciem sinais de alerta e deixam de adotar medidas preventivas. A falta de informação e o hábito de só procurar ajuda médica diante de sintomas mais graves contribuem para o agravamento dos quadros e aumentam o risco de complicações.

A adoção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas e abandono do cigarro, aliada ao acompanhamento médico periódico, é fundamental para reduzir os riscos e garantir mais qualidade de vida.

Nesta segunda-feira (30), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o cardiologista Carlos Japhet sobre prevenção, fatores de risco e cuidados essenciais para manter a saúde do coração em dia.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Carlos Japhet destaca que a prevenção é o principal caminho para reduzir os índices de mortalidade por doenças cardiovasculares.

“Muitas dessas doenças se desenvolvem de forma silenciosa, por isso o acompanhamento regular e o controle dos fatores de risco são fundamentais para evitar complicações mais graves.”

Carlos Japhet, cardiologista

Segundo o especialista, condições como a hipertensão precisam de atenção constante, mesmo quando não apresentam sintomas evidentes.

“O controle da pressão arterial, aliado a hábitos saudáveis, pode reduzir significativamente o risco de infarto e AVC.”

Por fim, Carlos Japhet reforça que pequenas mudanças no dia a dia podem ter grande impacto na saúde do coração.

“Cuidar da alimentação, praticar atividades físicas e evitar o tabagismo são atitudes essenciais para prevenir doenças e viver melhor.”

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