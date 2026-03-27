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Canal Saúde Doenças hepáticas em crianças exigem atenção aos sinais de alerta Especialista explica como identificar sintomas e quando buscar ajuda médica

Problemas no fígado também podem atingir bebês e crianças pequenas, muitas vezes de forma silenciosa. Sinais como pele e olhos amarelados, fezes muito claras, urina escura, barriga inchada, dificuldade para ganhar peso e cansaço excessivo podem indicar alterações hepáticas e não devem ser ignorados pelas famílias.

Apesar dos indícios, ainda é comum que pais e responsáveis tenham dificuldade em reconhecer que algo não vai bem. A semelhança com sintomas comuns da infância e a falta de informação contribuem para o atraso no diagnóstico, o que pode comprometer o tratamento e aumentar o risco de complicações graves.

Quando identificadas precocemente, as doenças hepáticas infantis têm maiores chances de tratamento eficaz, podendo evitar consequências mais sérias, como a necessidade de transplante de fígado. Por isso, a observação atenta nas primeiras semanas e meses de vida é fundamental.

Nesta sexta-feira (27), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversa, no Canal Saúde, com a cirurgiã pediátrica Carolina Borges sobre como reconhecer os sinais precoces e entender o momento certo de procurar avaliação especializada.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Carolina Borges destaca que a atenção aos sinais clínicos é essencial para o diagnóstico precoce e o sucesso no tratamento.

“Muitos desses sintomas podem parecer comuns, mas quando persistem ou aparecem em conjunto, é importante investigar. O diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença na evolução da criança.”

Carolina Borges, cirurgiã pediátrica

Segundo a especialista, a icterícia, caracterizada pelo amarelamento da pele e dos olhos, é um dos principais sinais de alerta, especialmente quando dura mais de duas semanas após o nascimento.

“Nem todo amarelão é preocupante, mas quando ele persiste, é fundamental procurar orientação médica para descartar problemas no fígado ou nas vias biliares.”

Por fim, Carolina Borges reforça que a informação e o acompanhamento médico são aliados fundamentais para garantir a saúde infantil.

“Observar a criança, acompanhar o desenvolvimento e buscar ajuda diante de qualquer sinal fora do padrão são atitudes que podem salvar vidas.”

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