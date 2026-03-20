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Canal Saúde Doenças raras: como o mapeamento genético está acelerando o diagnóstico Especialista explica como a análise do DNA está transformando a identificação dessas condições

O mapeamento genético tem se mostrado uma ferramenta essencial para acelerar o diagnóstico de doenças raras, que muitas vezes passam anos sem identificação correta. Ao analisar o DNA do paciente de forma detalhada, é possível detectar alterações genéticas responsáveis por diversas condições, encurtando o tempo de investigação e permitindo intervenções precoces.

Apesar de afetarem milhões de pessoas em todo o mundo, muitas doenças raras ainda enfrentam um desafio: a demora no diagnóstico. A semelhança dos sintomas com outras condições e a complexidade genética contribuem para que pacientes percorram uma longa jornada de consultas e exames até encontrar respostas.

Nesta sexta-feira (20), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o médico João Bosco Oliveira Filho, especialista em genética e CEO da NeoGenômica Análises Genômicas, sobre o papel do mapeamento genético na identificação de doenças raras.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

João Bosco explicou que a dificuldade no diagnóstico está diretamente ligada à complexidade dessas doenças e à semelhança entre os sintomas.

"Muitas doenças raras apresentam sinais clínicos que se confundem com outras condições mais comuns. Sem uma análise mais aprofundada, como o mapeamento genético, o diagnóstico pode levar anos para ser concluído."

João Bosco Oliveira Filho, especialista em genética e CEO da NeoGenômica Análises Genômicas

Segundo João Bosco, o avanço das tecnologias de sequenciamento tem permitido uma leitura mais completa e precisa do DNA dos pacientes.

"O mapeamento genético possibilita identificar alterações específicas no código genético, que são responsáveis pelo desenvolvimento de diversas doenças raras. Com isso, conseguimos encurtar significativamente o tempo de investigação."

Além de acelerar o diagnóstico, essa abordagem também abre caminho para condutas mais assertivas.

"Quando identificamos a causa genética da doença, conseguimos orientar melhor o tratamento e até evitar intervenções desnecessárias. Isso traz mais segurança tanto para o paciente quanto para a equipe médica."

João Bosco também destacou que o uso do mapeamento genético ainda precisa se expandir no país.

"O Brasil já conta com tecnologia e profissionais capacitados, mas é fundamental ampliar o acesso a esses exames e integrá-los de forma mais ampla ao sistema de saúde."

Por fim, o especialista reforçou que a investigação genética deve ser considerada especialmente em casos sem diagnóstico definido.

"O mapeamento genético é uma ferramenta poderosa. Quando utilizado no momento certo, ele pode encurtar uma jornada longa e desgastante, permitindo que o paciente tenha um diagnóstico mais rápido e um cuidado mais adequado."

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