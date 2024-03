A- A+

HOMENAGEM Dom Hélder passa a integrar livro dos Heróis e Heroínas de Pernambuco Proposição do deputado estadual Henrique Queiroz Filho eterniza memória de Dom Helder Câmara na história de Pernambuco

O Instituto Dom Hélder Câmara (IDHeC) comemora, este ano, quatro décadas de serviços prestados a comunidades mais vulneráveis, inspirando ações de transformação social e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Diante de uma data tão emblemática, o deputado Henrique Queiroz Filho (PP) destaca a Resolução 1.923 (de 19 de setembro de 2023), de sua autoria, que enaltece o legado do homenageado e inscreve o nome dele no Livro do Panteão dos Heróis e Heroínas de Pernambuco.

Dom Hélder Câmara (1909-1999) nascido em Fortaleza no Ceará foi um bispo católico e arcebispo emérito de Olinda e Recife. Ficou conhecido internacionalmente pela defesa dos Direitos Humanos. Recebeu diversos prêmios, entre eles, o Prêmio Martin Luther King, nos Estados Unidos e o Prêmio Popular da Paz, na Noruega, além de ter sido indicado 4 vezes ao Prêmio Nobel da Paz.

Além das atividades pastorais de sua Arquidiocese Dom Hélder atuou em movimentos estudantis, operários e ligas comunitárias contra a fome e a miséria.Teve significativa participação contra o autoritarismo durante a ditadura militar. Após escrever um manifesto de apoio à ação católica operária, foi acusado de comunista, sendo proibido de se manifestar publicamente. Teve seu principal acessor o Padre Henrique assassinado no período militar, como forma de atingir Dom Helder.

Foto: Arquivo Folha

"Dom Hélder foi um exemplo vivo de dedicação à causa dos mais necessitados. A sua atuação incansável em defesa dos direitos humanos e da justiça social inspira gerações até os dias de hoje. É uma honra poder contribuir para perpetuar a sua memória e o seu legado através dessa resolução histórica", ressalta Henrique.

Registro oficial - O deputado explica que o Livro do Panteão dos Heróis e Heroínas de Pernambuco é uma espécie de registro oficial que homenageia personalidades que tiveram contribuições significativas para o Estado, ao longo da história.

“Essas personalidades são reconhecidas por suas realizações e feitos notáveis em diversas áreas, a exemplo da política, cultura, ciência, educação, entre outras”, acrescenta.

