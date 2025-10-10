A- A+

LITERATURA Domingos Sávio lança livro sobre inclusão e celebra 20 anos do programa "Resgatando a Cidadania" Radialista cego apresenta obra durante a Bienal do Livro de Pernambuco, evento que este ano destaca acessibilidade e protagonismo das pessoas com deficiência

O comunicador e pedagogo Domingos Sávio lança seu primeiro livro, “Resgatando a Cidadania: uma jornada de inclusão e comprometimento”, neste domingo (12) às 15h, na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. A obra celebra os 20 anos do programa homônimo, transmitido pela Rádio Folha FM 96,7, que é o único em Pernambuco dedicado exclusivamente à pessoa com deficiência.

Para falar sobre o lançamento do livro, a Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu o radialista Domingos Sávio, ele fala o motivo que levou esvrever o livro.

Eu não escrevi o livro porque eu escrevi. Eu escrevi porque eu vivenciei, experimentei, estive ao lado de alguém. Toda a história que tá no livro tem alguém, tem meu pai, tem você, tem a Rádio Folha, tem o associações, tem os irmãos, tem os amigos, tem o trabalho. Então, este livro é uma é uma trajetória que é composta por várias pessoas, vários momentos.

Cego desde jovem, Domingos usa o rádio como ferramenta de informação e conscientização sobre direitos e acessibilidade. Este ano, a Bienal destaca a inclusão com espaços adaptados, sala de acolhimento para crianças autistas, oficinas em Braille e tradução em Libras.

No sábado (04), Domingos Sávio apresentou o programa radiofônico, ao vivo, na Bienal e voltará ao espaço no neste sábado (11), reforçando seu compromisso com a comunicação acessível e o respeito à diversidade. Já o lançamento do livro acontece junto com uma palestra sobre a 15ª edição do Referendo Microfone Braille - ano 2025.

SERVIÇO

Lançamento do livro “20 Anos de História do Programa Resgatando a Cidadania”

Domingo, 12 de outubro, às 15h.

Espaço “Lugar de Acesso” – Rua 1, Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, Centro de Convenções, Olinda – PE.

O exemplar será autografado e estará disponível para aquisição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)

