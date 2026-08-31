A- A+

LITERATURA Domingos Sávio recebeu Natanael Lima Junior autor do livro Revolução das Panelas O livro foi premiado como Melhor Livro infantojuvenil do Prêmio Literário Clarice Lispector, do Rio de Janeiro

O Programa Resgatando a Cidadania desta semana, no sábado 29, recebeu o professor e escritor Natanael Lima Junior(@natanaeljr12) autor do livro "A Revolução das Panelas", uma fábula infantojuvenil que convida crianças, jovens, educadores e famílias a refletirem sobre importantes valores humanos por meio de uma narrativa criativa, divertida e repleta de simbolismos. Inspirada no clássico A Revolução dos Bichos, de George Orwell, a obra transporta o leitor para o universo de uma cozinha onde panelas e utensílios ganham vida, voz e personalidade para vivenciar desafios, conflitos e descobertas que dialogam com a convivência em sociedade.

O livro acaba de ser premiado como Melhor Livro infantojuvenil do Prêmio Literário Clarice Lispector, do Rio de Janeiro. Na conversa com Domingos Sávio, o escritor disse que "mais do que entreter, o livro foi concebido como uma ferramenta de incentivo à leitura e de formação cidadã. E pode ser encontrado como E-book, pela plataforma Amazon."

Natanael Lima Junior lembra que "ao acompanhar as aventuras de personagens cativantes, o leitor é convidado a refletir sobre cooperação, respeito, diálogo, justiça, inclusão, diversidade e convivência coletiva."A narrativa utiliza a linguagem simbólica da fábula, para abordar temas relevantes de forma acessível ao público infantojuvenil, estimulando o pensamento crítico desde os primeiros anos de vida.

A obra dialoga diretamente com a compreensão de que a infância é uma etapa essencial para a construção do conhecimento. Inspirado nas reflexões do educador Paulo Freire, o livro reforça a importância da leitura como instrumento de transformação humana, valorizando a imaginação, a curiosidade e a capacidade de interpretar o mundo.

Segundo o autor, escrever para crianças exige sensibilidade, responsabilidade e pesquisa.

"Cada personagem, diálogo e situação foram cuidadosamente construídos para respeitar a inteligência do pequeno leitor, oferecendo uma experiência literária que une diversão, aprendizado e reflexão."

Ele reforça que as ilustrações de Juliana Mattos desempenham papel fundamental na narrativa, ampliando a experiência da leitura e contribuindo para a construção do universo lúdico da obra.

"Texto e imagem dialogam de forma harmoniosa, favorecendo o envolvimento do leitor e enriquecendo sua interpretação. Além de seu valor literário, o livro A Revolução das Panelas apresenta importantes possibilidades de utilização em ambientes educacionais. Seu caráter interdisciplinar permite o desenvolvimento de atividades relacionadas à literatura, língua portuguesa, formação ética, artes, psicologia, cidadania e práticas de incentivo à leitura, tornando-se um recurso relevante para escolas, bibliotecas e projetos de mediação literária."



Para o autor, A Revolução das Panelas é uma forma divertida e significativa de estimular o desenvolvimento cognitivo das crianças.

“O livro demonstra que a união, o diálogo e o respeito às diferenças são os ingredientes essenciais para construir um mundo mais justo, humano e solidário. A obra desperta a imaginação, amplia o vocabulário, fortalece a capacidade de interpretação e incentiva o pensamento crítico. Ao acompanhar os conflitos e as soluções vividas pelos personagens, os leitores exercitam o raciocínio lógico e refletem sobre valores como cooperação, respeito, justiça, inclusão e diversidade."

Natanael Lima Jr. é pedagogo, professor, escritor e poeta pernambucano, membro da Academia de Letras de Jaboatão. Dedica sua produção literária à promoção da leitura, da educação e da formação de leitores, acreditando na literatura como instrumento de desenvolvimento humano, inclusão e transformação social.

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio-dia, pela Rádio Folha 96,7 FM, produzido e apresentado pelo radialista Domingos Sávio.

Veja também