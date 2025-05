Dor abdominal em crianças: quando se preocupar?

A- A+

A dor abdominal é uma das queixas mais comuns na infância, sendo motivo frequente de consultas em prontos-socorros e ambulatórios pediátricos.

Em muitos casos, trata-se de desconfortos transitórios relacionados a causas benignas, como gases, constipação, refluxo, viroses ou até mesmo ansiedade.

No entanto, há situações em que esse sintoma pode indicar condições mais graves que exigem atenção médica imediata — algumas, inclusive, com necessidade de cirurgia.

Nesta segunda-feira (12), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o cirurgião pediátrico Arthur Aguiar, que falou sobre dor abdominal na infância.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo.

Para iniciar a conversa, Arthur Aguiar falou sobre a recorrência da dor abdominal em crianças

“A dor abdominal é um dos sintomas mais frequentes na população pediátrica. Em torno de 50%, ou mais, dos pacientes procuram uma emergência por conta da dor. Nem sempre essa dor vai ter uma repercussão, vai ter um significado importante.”

O cirurgião pediátrico falou de alguns sinais da dor abdominal para se atentar

“Quão importante tá sendo essa dor para essa criança? Ela deixa de executar as atividades dela normalmente, deixa de brincar por conta da dor? Está na escola e não consegue realizar as atividades e os exercícios por conta dessa dor? É uma dor importante e merece ser valorizada.”

O Dr. Arthur Aguiar também falou sobre alguns sintomas que devem ser observados

“O vômito é um um sintoma, um sinal inespecífico. Mas se ele se mantém, a criança não consegue se hidratar e não consegue se alimentar, os pais têm que estar atentos para levar essa criança de uma forma mais rápida ao atendimento.”

O cirurgião ainda continuou

“A febre também. Esses sintomas vêm juntos. Se tem uma diarreia em pequena quantidade ou se é uma diarreia mais profusa, esses sinais de alarme que sempre devem colocar os pais no caminho da emergência.”

O pediatra, Arthur Aguiar, fez um alerta sobre o maior causador de dor abdominal na infância

“A apendicite é a causa principal de dor abdominal na infância. Costuma acontecer em crianças maiores, então entre 8 e 10 anos, às vezes adolescentes também. Acontece pouco em crianças menores, mas acontece.”

O Dr. Arthur Aguiar ainda completou

“O que chama mais a atenção é uma dor que não passa. A criança pode referir a dor mais do lado direito do abdômen, na parte inferior. Costuma estar muito associado com outros sintomas inespecíficos, uma febre que não é muito alta e vômitos.”

