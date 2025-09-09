A- A+

TEATRO Doutora Rosângela apresenta "Tratamento de Choque" no Recife Espetáculo une humor, música e reflexões em uma noite leve e divertida, no Teatro IMIP

A irreverente Drª Rosângela Terapeuta, interpretada por Índio Behn, chega ao Recife com o espetáculo "Tratamento de Choque", misturando humor, música e reflexão. Conhecida por seu sarcasmo e sinceridade, a personagem promete transformar o palco em um consultório divertido, tocando instrumentos e arrancando gargalhadas da plateia.

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, na tarde desta terça-feira (09), recebeu a Drª Rosângela, ela falou, de maneira irreverente, como funciona a sua abordagem

Eu não sou coach de autoajuda, sou coach de autossabotagem, que é uma nova vertente de trabalho que eu venho apresentando",

A apresentação é livre para todos os públicos e tem duração de 70 minutos. Os ingressos seguem a regra de meia-entrada para estudantes, idosos, crianças, pessoas com deficiência e doadores regulares de sangue, respeitando o limite de 40% do total disponível.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

O espetáculo combina humor leve e profundo. O público descobre o que acontece quando a comédia, a terapia e os maiores pensadores da humanidade se encontram. Doutora Rosângela faz o atendimento ao público e promete uma noite inesquecível!

SERVIÇO:

Teatro IMIP – (Rua dos Coelhos, 300, Recife – PE

Sexta (12) às 19h30

Livre para todos os públicos.

Duração: 70 minutos.

Realização Nacional: Nume Produções

Vendas pelo Sympla

Veja também