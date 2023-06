A- A+

SÃO JOÃO Doutores da Alegria se despedem do São João neste domingo (2) Apresentação especial acontece no Recife Antigo, às 16h, como parte da programação junina da Prefeitura do Recife

Os Doutores da Alegria vão encerrar os festejos juninos com uma apresentação especial do espetáculo Presepada de São João. A sessão aberta ao público será neste domingo (02), às 16h, no Arraial Novo da Rio Branco, localizado na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife Antigo. O local que estreou neste ano no roteiro da Prefeitura do Recife, será a última oportunidade para o público que está fora dos hospitais conhecer um pouco do trabalho dos palhaços que atuam o ano inteiro na pediatria de cinco hospitais públicos do Recife.

A peça Presepada de São João é baseada no cordel “A peleja do noivo que tentou enganar a noiva na festa de São João ou vice e versa”. O folheto foi escrito por Arilson Lopes, que é o coordenador artístico do Doutores da Alegria e também diretor do espetáculo.

No enredo, Dr. Gonda, que é interpretado pelo ator Tiago Gondim - um noivo muito frouxo, foge do casamento com Dra. Muskyta, que é vivido pela atriz Olga Ferrario, porque ele tem medo do pai dela, que é um cabra valente. O pai da noiva é o Dr. Micolino Lampião, que na peça é interpretado pelo ator Marcelino Dias. Em cena, os nove palhaços arrumam muitas presepadas at&eac ute; que, finalmente, acontece o casamento. Para celebrar a festa, tem um convidado especial, o sanfoneiro Damião Mota.

Veja também

