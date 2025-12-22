A- A+

CULTURA POPULAR Encontro Nacional de Cavalo Marinho celebra 30 anos na Casa da Rabeca Evento gratuito homenageia os 80 anos de Mestre Salu com reestreia da Ciranda Nordestina e apresentações de grupos tradicionais

A Casa da Rabeca realiza no dia 25 de dezembro a 30ª edição do Encontro Nacional de Cavalo Marinho, mantendo a tradição criada por Mestre Salustiano. O evento gratuito começa às 18h e integra as homenagens aos 80 anos do mestre, referência da cultura popular pernambucana. A programação reúne brincantes de diferentes gerações e destaca o valor do Cavalo Marinho como expressão da Zona da Mata nordestina.

Para falar sobre a manifestação cultural, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com produtor cultural, Pedro Salustiano, um dos filhos do mestre Salu, fala com carinho sobre o legado a presença viva do seu pai.

Meu pai não morreu. Ele tá mais vivo do que nunca no coração da gente, né? Ele não tá assim fisicamente, mas espiritualmente ele está. Eu sinto meu pai vivo todos os dias do meu lado. E costumo dizer que meu pai sempre é a minha árvore, aonde eu penso, me alimento e sonho todos os dias.

Estão confirmados participantes de diversas regiões do Estado. Entre eles, o Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda, criado em 1968 pelo saudoso Mestre Salustiano, falecido em 2008, e mantido pelos filhos e netos. Também confirmada a presença do Cavalo Marinho Flor de Manjerona de Olinda – formado exclusivamente por mulheres, uma inovação das filhas e netas do Mestre; o Cavalo Marinho Boi Pintado, de Aliança, do Mestre Grimário; o Cavalo Marinho Boi da Lu, de Olinda; e o Cavalo Marinho Boi Estrela, do Recife, do Mestre Fabinho.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O Cavalo Marinho é uma expressão popular ligada ao Bumba-Meu-Boi, tradicional da Zona da Mata nordestina e reconhecida pela sua relevância cultural. Nas apresentações, música, teatro, dança e falas improvisadas se unem na encenação de um auto natalino, que faz referência à visita dos Reis Magos ao menino Jesus, segundo a tradição cristã.

Veja também