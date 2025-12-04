Coro juvenil abre o clima natalino no Marco Zero
CAIXA de NATAL chega à 11ª edição com participação de Roberta Sá e Hamilton de Holanda em espetáculo gratuito no Recife
A CAIXA Cultural Recife abre a temporada natalina da cidade com a 11ª edição do espetáculo CAIXA de NATAL. O evento reúne o coral formado por crianças e adolescentes e conta com as participações da cantora Roberta Sá e do bandolinista Hamilton de Holanda. A apresentação gratuita acontece no dia 7 de dezembro de 2025, às 18h, nas janelas e varanda do prédio da instituição, no Marco Zero.
Para falar sobre do espetáculo "Caixa de Natal", o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o produtor cultural, Luiz Carlos Filho (Lulinha), ele espera que o público receba uma mensagem de amor durante a apresentação.
Quero que a gente possa tocar o coração de cada um de vocês com mensagem de paz, de amor, de esperança, de resiliência, de empatia. Por favor, menos ódio e mais amor.
A condução musical fica por conta dos regentes Gilvan Lucas e Gleyce Vieira, além da coreógrafa Bruna Renata. Os arranjos são assinados por Tovinho e os figurinos por Francisco Câmara. A montagem é fruto de um ano de trabalho envolvendo dezenas de profissionais, desde a pesquisa de repertório até a produção técnica e artística. O coral reúne jovens em situação de vulnerabilidade social que participam de atividades semanais de canto.
Nesta edição, o projeto retoma a campanha CAIXA de Natal Sem Fome em parceria com a Ação da Cidadania. O público é convidado a colaborar levando 1Kg de alimento não perecível no dia do espetáculo. A iniciativa reforça o espírito solidário do evento e ajuda famílias que enfrentam insegurança alimentar.
Há onze edições, o evento transforma a fachada da CAIXA Cultural em um grande palco a céu aberto. O público acompanha um espetáculo que celebra o espírito natalino, marcado por encontros, músicas e gestos de solidariedade. O espetáculo é viabilizado pela CAIXA e pelo Governo do Brasil.
SERVIÇO
Espetáculo CAIXA de NATAL
Local: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, nº 505, Bairro do Recife
Data: 07 de dezembro de 2025 (domingo)
Horário: 18h às 19h30
Entrada gratuita e acessível
Classificação etária: Livre
Acesso para pessoas com deficiência
Informações: Site CAIXA Cultural Recife
Instagram: @caixaculturalrecife / @caixadenatal