LANÇAMENTO

Bione lança "Só Podia Ser Mulher" e transforma frase machista em manifesto musical

Mixtape da rapper recifense estreia no Dia Internacional da Mulher com sete faixas autorais

"Só Podia Ser Mulher" é o nome da nova mixtape da rapper Bione - Foto: Emersom Menezes

A rapper recifense Bione lançou no domingo, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a mixtape “Só Podia Ser Mulher”. O projeto reúne sete músicas autorais e retrata a trajetória de uma artista nordestina da Zona Oeste do Recife. Este é o terceiro trabalho da cantora com o selo pernambucano Aqualtune, produtora formada por mulheres negras. A faixa que dá nome ao projeto transforma uma expressão machista em afirmação de força feminina.

Para falar sobre o lançamento da música, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a rapper Bione, ela fala sobre a ressignificação do título da música "Só podia ser mulher".

A gente vem também tirando esse discurso, que essa frase é muito utilizada por homens para diminuir mulheres, para desacreditar mulheres, e a gente enaltece o poder feminino, o poder da mulher.

No repertório, Bione também aborda a pouca visibilidade de rappers do Nordeste, tema presente na música “Rap de Mina”. A mixtape mistura influências do boom bap e do afro house, com destaque para a dançante “Tem que ser simples”. As letras refletem experiências pessoais e desafios enfrentados por mulheres no rap. O trabalho também homenageia artistas negras que abriram caminhos na música brasileira.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O material visual também foi lançado no canal da artista no YouTube. A obra chega como um manifesto sobre presença feminina e resistência na cena do hip hop, disponível em todas as plataformas digitais.

 

