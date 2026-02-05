Sex, 06 de Fevereiro

CARNAVAL 2026

Gerlane Lops lança EP e clipe e aquece o Carnaval 2026

Projeto musical chega após turnê nacional e reforça a ligação da artista com o Galo da Madrugada e a cultura pernambucana

Cantora e compositora Gerlane LopsCantora e compositora Gerlane Lops - Foto: Emerson Menezes

A cantora e compositora Gerlane Lops anuncia o lançamento de um novo EP e clipe voltados para o Carnaval 2026, ampliando sua presença na cena cultural pernambucana. O trabalho chega após um ano marcado por agenda intensa, com Carnaval e São João de grande repercussão.

Para falar sobre o lamçamento do EP, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu A cantora e compositora Gerlane Lop, que fala sobre o poder da música para continuar cantando.

 

A minha música realmente me fortalece muito. Ela é intocável, me revigora sempre. Quando eu digo ‘ah, vou dar uma parada’, aparece uma novidade e a gente não para mais.”


Em 2025, a artista percorre nove estados em turnê nacional pela Empetur, promovendo o turismo de Pernambuco. Como parte desse ciclo, Gerlane gravou novas versões do "Hino de Pernambuco" e do "Hino do Elefante de Olinda". As faixas reforçam a ligação da cantora com as tradições populares e antecipam o clima do Carnaval 2026.  O EP e o clipe dialogam com essa trajetória e com a vivência direta da artista na folia.



Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

 

No sábado de Zé Pereira, Gerlane comanda o trio elétrico do Galo da Madrugada. A apresentação consolida sua relação com o maior bloco de rua do mundo e com o público do Recife.  Já o lançamento do EP chega como extensão natural desse percurso, unindo música, rua e identidade cultural.

 

SERVIÇO

Quinta (05), às 19h no Baile da CiS, baile de gala no Mirante do Paço

Sábado (07) AS 21h o Baile Municipal do Recife

Domingo (08) Orquestra Recife de Bambas recebe Gerlane Lops, Karynna Spinelli, Gabi do Carmo e Maria Pagodinho no palco Pernambuco Meu País no carnaval do governo da estado na noite do samba.Alcione, Belo e Glória Groove

Sábado (14) desfile do Galo da Madrugada

