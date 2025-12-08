Seg, 08 de Dezembro

SOLIDARIEDADE

"Natal sem Fome" pretende arrecadar mais 200 toneladas de alimentos

Campanha completa 33 anos em 2025 e amplia postos de arrecadação para atender 20 mil famílias no estado

Campanha "Natal sem Fome", do Comitê Pernambuco da Ação da CidadaniaCampanha "Natal sem Fome", do Comitê Pernambuco da Ação da Cidadania - Foto: Divulgação

A campanha "Natal sem Fome", do Comitê Pernambuco da Ação da Cidadania, chega aos 33 anos em 2025 e mantém o foco no combate à insegurança alimentar no estado. Para marcar a data, a coordenação da ONG Pernambuco Solidário reforça o chamado para novas doações, que continuam sendo recebidas até o fim de dezembro.

Para falar sobre a campanha, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o coordenador da ONG Ação da Cidadania, Anselmo Monteiro, ele lembra a frase de Betinho e convida o público a registrar e divulgar as doações.

 

'A Ação é de quem faz'. Portanto, a todos que quiserem contribuir com a campanha Natal Sem Fome, enviaremos as marcas de divulgação para que essa corrente do bem chegue ao máximo de lugares possíveis. Basta registrar a quantidade de arrecadação em fotos e entrar com contato conosco através do nosso telefone".

 

O Natal Sem Fome é uma das maiores ações de solidariedade do país. Criada em 1993, a campanha mobiliza doações de alimentos e já garantiu mais dignidade a mais de 30 milhões de pessoas em diferentes regiões do Brasil. A expectativa para 2025 é arrecadar e distribuir mais de 200 toneladas de alimentos que devem beneficiar, pelo menos, 20 mil famílias carentes de todas as regiões de Pernambuco.

 

Então a gente convoca mais uma vez, tem que ser esse 2025, o dia que nasceu Jesus nesse ano de 25, que a gente simbolize a fome acabou, a gente festeja isso e que daí por dia ter outros 363 dias. Vamos lutando e aí o comitê da já prepara o carnaval, já começa a pensar na força da mulher como agente de erradicar miséria no mundo a partir daquilo que é a maternidade, da amamentação, do cuidar dos seus filhos e a partir de março e vamos correr ao mundo, vamos correr o calendário para fazer o bem. Destaca Anselmo

 

As doações já podem ser entregues, de domingo a domingo, das 09h às 14h, na sede do Comitê da Ação da Cidadania - Pernambuco Solidário, localizada no Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Já os postos extras, funcionam no Shopping Norte Janga e no SINDMETRO, no Recife. Em Caruaru, redes de supermercados se unem à mobilização desde o sábado, 7 de dezembro. Todos estão convidados a criar um ponto de coleta para aumentar as arrecadações.

 

SERVIÇO

Campanha "Natal sem Fome"

ONG Pernambuco Solidário (Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife)

Mais informações: (81) 3226-0063

Instagram: @acaope

PIX para doações - CNPJ: 04.095.409.0001-90

 

 

