SOLIDARIEDADE "Natal sem Fome" pretende arrecadar mais 200 toneladas de alimentos Campanha completa 33 anos em 2025 e amplia postos de arrecadação para atender 20 mil famílias no estado

A campanha "Natal sem Fome", do Comitê Pernambuco da Ação da Cidadania, chega aos 33 anos em 2025 e mantém o foco no combate à insegurança alimentar no estado. Para marcar a data, a coordenação da ONG Pernambuco Solidário reforça o chamado para novas doações, que continuam sendo recebidas até o fim de dezembro.

Para falar sobre a campanha, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o coordenador da ONG Ação da Cidadania, Anselmo Monteiro, ele lembra a frase de Betinho e convida o público a registrar e divulgar as doações.

'A Ação é de quem faz'. Portanto, a todos que quiserem contribuir com a campanha Natal Sem Fome, enviaremos as marcas de divulgação para que essa corrente do bem chegue ao máximo de lugares possíveis. Basta registrar a quantidade de arrecadação em fotos e entrar com contato conosco através do nosso telefone".

O Natal Sem Fome é uma das maiores ações de solidariedade do país. Criada em 1993, a campanha mobiliza doações de alimentos e já garantiu mais dignidade a mais de 30 milhões de pessoas em diferentes regiões do Brasil. A expectativa para 2025 é arrecadar e distribuir mais de 200 toneladas de alimentos que devem beneficiar, pelo menos, 20 mil famílias carentes de todas as regiões de Pernambuco.

Então a gente convoca mais uma vez, tem que ser esse 2025, o dia que nasceu Jesus nesse ano de 25, que a gente simbolize a fome acabou, a gente festeja isso e que daí por dia ter outros 363 dias. Vamos lutando e aí o comitê da já prepara o carnaval, já começa a pensar na força da mulher como agente de erradicar miséria no mundo a partir daquilo que é a maternidade, da amamentação, do cuidar dos seus filhos e a partir de março e vamos correr ao mundo, vamos correr o calendário para fazer o bem. Destaca Anselmo

As doações já podem ser entregues, de domingo a domingo, das 09h às 14h, na sede do Comitê da Ação da Cidadania - Pernambuco Solidário, localizada no Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Já os postos extras, funcionam no Shopping Norte Janga e no SINDMETRO, no Recife. Em Caruaru, redes de supermercados se unem à mobilização desde o sábado, 7 de dezembro. Todos estão convidados a criar um ponto de coleta para aumentar as arrecadações.

SERVIÇO

Campanha "Natal sem Fome"

ONG Pernambuco Solidário (Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife)

Mais informações: (81) 3226-0063

Instagram: @acaope

PIX para doações - CNPJ: 04.095.409.0001-90

