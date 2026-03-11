A- A+

EVENTO Encontro de Mulheres Espíritas discute a fé e a trajetória de Maria de Nazaré Evento do Lar de Maria acontece em 28 de março e reúne palestra, música e ação solidária

O 2º Encontro de Mulheres Espíritas do Lar de Maria será realizado no dia 28 de março, das 9h às 12h. O evento propõe um momento de reflexão, união fraterna e fortalecimento da fé. Com o tema “A Jornada de Fé – Reflexões sobre a Vida de Maria de Nazaré antes e após o desencarne do Cristo”, a programação convida o público a pensar sobre a trajetória de coragem, amor e resignação da mãe de Jesus.

Para falar sobre o evento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Getúlio Coutinho, presidente do Núcleo Espírita Lar de Maria, e Ivaneide Cazé, coordenadora do Encontro das Mulheres Espíritas. Ivaneide fala sobre a força e o exemplo histórico de Maria.

O tema sobre Maria traz pra gente a força dessa mulher, a coragem dessa mulher. E como Maria de Nazaré é um exemplo para todos nós.”

A palestrante convidada é Evelyn Freire, de Manaus, escritora e divulgadora da Doutrina Espírita. A manhã também contará com apresentações musicais da cantora Patrícia de Paula, do Coral Afag de Olinda, sob regência do maestro Jadson de Oliveira, além da banda JD2.

Sobre a missão e o acolhimento do Lar de Maria

O Lar de Maria sempre está disponível para atender a comunidade e transmitir o bem, o amor e a paz”, afirma Getúlio Coutinho

O evento é aberto ao público e para participar, cada convidado pode doar 2 Kg de alimentos não perecíveis. As contribuições ajudam a manter a distribuição mensal de cestas básicas para cerca de 450 famílias atendidas pelo Lar de Maria. Durante o encontro também haverá cantina, livraria e bazar solidário.

SERVIÇO:

PÚBLICO ALVO: TODOS ESTÃO CONVIDADOS

DATA: 28 DE MARÇO DE 2026

HORÁRIO: 09h às 12h

INGRESSO: 2Kg DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS,

