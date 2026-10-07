Ed Carlos comanda "Noites Pernambucanas" para celebrar a cultura no Recife
Evento reúne música, tradição e gastronomia em noite especial no Cais Imperador das Garças
O cantor e compositor Ed Carlos, promove nesta quinta (8) às 19h, a primeira edição de "Noites Pernambucanas" em parceria com o restaurante Cais Imperador das Garças. O evento propõe celebrar a cultura em uma noite imersa nas tradições e nos ritmos que fazem parte da identidade de musical de Pernambuco.
Para falar sobre o projeto, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o cantor e compositor Ed Carlos, que fala sobre o início do projeto "Noites Pernambucanas" no Recife.
“A partir de amanhã, dia 08 de oututubro, todas as quintas-feiras a gente vai estar presente a partir das 19 horas com muito forró, frevo, ciranda, maracatu, para que as pessoas que venham a Recife possam conhecer a nossa cultura.”, afirma Ed Carlos
A programação musical será conduzida por Ed Carlos, que apresenta um repertório inspirado nas raízes das músicas pernambucanas, ritmos como: frevo, forró, maracatu, coco, ciranda, caboclinho e bumba-meu-boi estarão presentes em uma noite dedicada à música e à cultura.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
Com o conceito de reunir o encontro do Capibaribe com o mar e a riqueza cultural do Estado, o evento acontece em um dos endereços históricos do Recife. A proposta é receber o público em um ambiente de convivência, música e celebração das manifestações populares.
Serviço
Projeto "Noites Pernambucanas" com Ed Carlos no Recife
Quinta-feira, 8 de outubro às 19h
Cais Imperador das Garças - Av. Martins de Barros, 407, Santo Antônio, Recife - PE