CARNAVAL Ed Carlos participa do Baile do Bloco da Saudade O tradicional evento acontece nesta sexta (21) a partir das 22h, na sede da AABB

Ed Carlos participa da XL edição do Baile do Bloco da Saudade, nesta sexta (21), e traz em seu repertório os clássicos frevos líricos de nossos carnavais. A tradicional prévia carnavalesca acontece na Associação Atlética Banco do Brasil Recife (AABB) , nas Graças.

Ed Carlos nasceu no Recife, passou a infância em São Vicente Férrer, na zona da Mata Norte e tem título de cidadão da cidade. Da etnia Xucuru, ainda criança, deu início aos estudos musicais e começou a tocar sax alto em bandas municipais. Ao longo de sua trajetória, teve a honra de conheceu grandes mestres da música popular brasileira, como Luiz Gonzaga, Nelson Gonçalves, Dominguinhos e se diz orgulhoso de ter conhecido e ser da terra de Marinês.

Cresceu no sítio Cacimba Cercada na divisa entre Pernambuco e Paraíba.

“Nossa casa ficava em terras paraibanas, mas o açude onde tomávamos banho ficava em terras pernambucanas. Então passávamos o dia entre Pernambuco e Paraíba e a visão majestosa da Serra da Borborema”, lembrou Ed Carlos.

O cantor e compositor Ed Carlos conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,FM nesta quinta-feira (20), divulgou agenda e lançou em primeira mão as canções para o Carnaval 2025.

Como cantor oficial da Frevioca, durante cinco anos ele puxou o desfile do Galo da Madrugada. Como compositor Ed Carlos foi segundo lugar no Frevança, em 1988, com a música Frevo Alegria interpretado por Bubuska Valença. Intérprete consagrado de frevos, xotes, cirandas, sambas, maracatus, o artista vem ganhando, cada vez mais, espaço como compositor. Para conferir a agenda de Ed Carlos é só acessar o perfil @edcarloscantor

Serviço

XL Baile do Bloco da Saudade

Sexta (21)

Às 22h.

Associação Atlética Banco do Brasil Recife -Av. Dr. Malaquias, 204 - Graças,

Ingressos: R$ 70,00

