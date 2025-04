A- A+

INCLUSÃO Educação inclusiva de PCD Visual, com tecnologia e comprometimento O convidado foi o professor Gustavo Tavares, ex- aluno do Instituto de Cegos do Recife

O Programa Resgatando a cidadania do último sábado(20) destacou o tema da Educação inclusiva de Pessoas com Deficiência Visual.

O convidado do radialista Domingos Sávio, foi o professor Gustavo Tavares Dantas, que é ex-aluno do Instituto de Cegos Antônio Pessôa de Queiroz, do Recife. Ele é pedagogo, com formação em ensino especial e psicopedagogo.

Eles conversaram sobre educação inclusiva com auxílio da tecnologia; os desafios, experiências e conquistas que o convidado teve no ensino de alunos cegos ou com baixa visão da rede estadual e municipal do Recife, se adaptando às novas tecnologias e metodologias dinâmicas.

Todo o conteúdo da entrevista pode ser acompanhado pelo podcast “Inclusão e Acessibilidade”, no podcasts Folha de Pernambuco, no link abaixo



O professor Gustavo Tavares declarou que "ensinar para mim é cativar, e quanto mais nos importamos com o outro, mas conquistamos o respeito".

Professor Gustavo Tavares Dantas no programa Resgatando a Cidadania | Foto: Camila Deschamps /Rádio Folha FM

Na entrevista o professor Gustavo Tavares também desabafou sobre os desafios atuais na luta contra um câncer, que atingiu vários órgãos, principalmente a boca, mas que já teve avanços e hoje consegue falar e se alimentar normalmente.

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio-dia, pela Rádio Folha de Pernambuco-FM 96,7, produzido e apresentado pelo radialista Domingos Sávio.

Veja também