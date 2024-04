A- A+

ELEIÇÃO Eleição do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude será realizada de forma online Através do Conecta Recife, as pessoas com idades entre entre 15 e 29 anos de idade poderão escolher os seus representantes no CMPPJ

A eleição para a nova composição do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude do Recife (CMPPJ/Recife), no biênio 2024/2026, será realizada no próximo dia 20 de abril, através do aplicativo Conecta Recife ou site: https://conecta.recife.pe.gov.br

No Diário Oficial do Recife desta quinta-feira (11) foi publicada a lista final das organizações da sociedade civil candidatas, bem como dos representantes das Regiões Políticas Administrativas do Recife (RPAs) que também disputarão o pleito. Em relação às organizações da sociedade civil, foram 16 candidaturas deferidas e duas indeferidas. No caso dos representantes das RPAS, 19 foram deferidas e três indeferidas.

“Nós estamos realizando a eleição do Conselho Municipal de Juventude do Recife. O Conselho tem o papel fundamental de desenvolver em liderança juvenis a capacidade de promover o controle social e o fortalecimento das políticas públicas de juventude. A eleição do Conselho irá acontecer de forma digital, através da plataforma do Conecta Recife, onde todos os jovens da cidade, que têm entre 15 e 29 anos de idade, podem votar e eleger quem serão os jovens candidatos que poderão representá-los nesse espaço de controle social”, explicou o secretário-executivo de Juventude, Marcone Ribeiro. “É importante dizer que o Conselho tem a composição de representantes da sociedade civil e também de jovens que representam as Regiões Político Administrativas aqui da cidade, sendo dessa forma destinado seis assentos para esses representantes de territórios”, acrescentou.

O CMPPJ-Recife possui 25 assentos, sendo 8 compostos por representantes da gestão pública; 1 do legislativo municipal; 10 de organizações e movimentos sociais; e 6 representantes jovens das Regiões Político Administrativas (RPAs). Além do processo eleitoral em formato digital, também serão implementados pontos presenciais descentralizados em cada RPA para alcançar jovens sem acesso à internet.

O secretário-executivo de Juventude, Marcone Ribeiro, também destacou a participação das mulheres nas eleições para o biênio 2024-2026: “A gente está muito feliz porque essa é a primeira vez, na história do Conselho Municipal da Juventude, que em todas as RPAs, com exceção da RPA 4, a gente tem candidatura de mulheres que querem representar seus territórios e pleitear políticas públicas efetivas para garantir os direitos de jovens aqui da nossa cidade”, disse.

O processo eleitoral teve início no dia 14 de março com divulgação do edital. Já as sessões de escutas online dos territórios ocorreram nos dias 19, 20, 21, 25, 26 e 27 de março.

CMMPJ-RECIFE - O Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude do Recife (CMPPJ-Recife) foi criado em 2009, como demanda da 1ª Conferência Municipal de Juventude, com o intuito de fortalecer a autonomia, organização e participação social da juventude, bem como formular e propor políticas afirmativas de promoção e garantia dos direitos da juventude, assim como as diretrizes da ação governamental (lei nº 17.561/2009).

Confira a lista das organizações da sociedade civil à eleição do CMPPJ do Recife - Biênio 2024/2026

UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES - UNE

UNIÃO METROPOLITANA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS-UMES PE

QUADRILHA JUNINA MIRIM MATUTINHO

CIRCUITO UNIVERSITÁRIO DE CULTURA E ARTE- CUCA

JUVENTUDE SOCIALISTA - JSB

ROTARACT CLUBE LARGO DA PAZ

UNIÃO BRASILEIRA DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS - UBES

EMBAIXADA RECIFE-POLITIZE!

JENIPAPO EM FOCO

COLETIVO JOVEM DE MEIO AMBIENTE DO RECIFE

UNIÃO DE NEGRAS E NEGROS PELA IGUALDADE-UNEGRO

GRUPO CURUMIM

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

COMISSÃO ARQUIDIOCESANA PASTORAL PARA A JUVENTUDE DA ARQUIDIOCESE

DE OLINDA E RECIFE

ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE CEGOS

INTEGRARTE

Confira a lista dos representantes das Regiões Políticas Administrativas do Recife - RPAs à eleição do CMPPJ do Recife - Biênio 2024/2026

MARCOS KLEITON ANTUNES BEZERRA

MATHEUS SILVA DE SOUZA

ADRIANO LINS SANTANA

INALDO LUCAS MATIAS RIBEIRO

RENE ELLEN MARIA GUEDES DA SILVA

FABRÍCIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

FLÁVIA GABRIELA CARDOSO COSTA

JACQUELINE GABRIELE DE ARAÚJO TORRES

JOÃO MARCOS FALCÃO DA COSTA RANGEL

CÁSSIA SILVA DE LIMA

SAMUEL DA SILVA TENÓRIO

ARTHUR FIGUEIRÔA ESCOBAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA

EMANUEL GEORGE BEZERRA DA SILVA

ALLANA TAMIRES CANUTO GOMES

DAVI WALDIR EVANGELISTA DO NASCIMENTO

FÁBIO MATHEUS VIRGINIO DA SILVA

MARIA DO CARMO ALCÂNTARA SILVESTRE

GABRIEL GOMES DOS SANTOS MENDES

THIAGO EDSON OLIVEIRA DA SILVA

