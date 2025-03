A- A+

CULTURA Em Afogados da Ingazeira diversas ações de formação em cênicas movimentam a cidade As oficinas têm como público alvo professores da rede municipal, aspirantes a atores e atrizes e público infantil. As ações da Xerém Teatral têm o incentivo do Funcultura

Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú pernambucano, agora possui o projeto Xerém Teatral uma ação da produtora Xerém Produções. Sob o comando do produtor cultural Lucio Vinicius, o projeto iniciou duas formações gratuitas na cidade: “Oficina Histórias Sem Pé nem Cabeça” e “Teatro do Oprimido”, ambas com incentivo do Funcultura.

O projeto Xerém Teatral ainda trouxe, via Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) Afogados da Ingazeira, a ação “Histórias do Balacobaco” para alunos da escola Letícia de Campos Goes, com o oficineiro Roosevelt Neto. Enquanto a contação de histórias foi realizada na manhã da segunda-feira (10), para alunos da rede municipal de ensino, as “Oficina Histórias Sem Pé nem Cabeça” e “Teatro do Oprimido” serão realizadas ao longo da semana.

Oficina Histórias Sem Pé nem Cabeça” é voltada apenas para professoras e professores da escola Letícia de Campos Goes, no Borges, e tem foco em contação de histórias - será realizada até o dia 13 de março. O oficineiro Roosevelt Neto vem de Arcoverde (PE), especialmente para a ação. Ele é ator, produtor cultural, lambelambeiro, contador e escutador de histórias e além de ser graduando no curso de Pedagogia, integra os grupos de teatro Tropa do Balacobaco e o Pé de Vento, ambos da cidade de Arcoverde.

Já o “Teatro do Oprimido” é para aspirantes a atrizes e atores da cidade. Sob a batuta do oficineiro Djaelton Quirino, também de Arcoverde. Djaelton é ator, palhaço, diretor e dramaturgo. Cofundador do Teatro de Retalhos, que trabalha com a produção de audiovisual, teatro, literatura e circo. o todo oito alunos se inscreveram para esta oficina.

Ambas as oficinas são incentivo do Funcultura, Fundarpe e Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco.

“Acho muito importante trazer o teatro para a cidade de Afogados, tanto porque já tivemos uma cena forte num passado recente, como porque o teatro é uma excelente ferramenta de mudança social”, descreve Lilian Viviane, produtora do fomento.

Todas as ações formativas terão intérprete de Libras.

Na sexta (14), a culminância das formações será uma apresentação teatral de Bruna Florie, natural de Triunfo, a atriz é também arte educadora e produtora cultural atuante no Sertão do Pajeú. Integrante do Coletivo Pantim, Coletivo Mãe Chiquinha e é idealizadora do projeto Experimento Bruffa, da oficina Brincanças e do Ponto de Cultura Casa Brincante do Alto da Boa Vista. A culminância será na Associação de Moradores do Borges à Rua Antonio Simao do Nascimento, 15.

MAIS FORMAÇÕES

Visando ajudar a outros produtores a também se qualificarem, a produtora Xerém Produções ainda promoverá a oficina “Produção de Audiovisual” com a cineasta Narriman Kauane. Ela é indígena do povo Fulni-ô, co-fundadora do coletivo Thul'se Audiovisual e atua na produção de vídeos, gerenciamento de mídias e fotografias do coletivo. A oficina será na Escola Municipal da Serra Vermelha (Afogados), com incentivo da PNAB Afogados da Ingazeira através do Projeto Luz, Câmera, Formação!

Já no final do semestre, haverá oficina em “Elaboração de Projetos Culturais” com Bruna Tavares que é produtora, curadora, roteirista e realizadora audiovisual, com especialização em Gestão Cultural. Diretora de Produção na Pajeú Filmes e programadora do Cine São José, em Afogados da Ingazeira.

“Acho importante proporcionar formações na área da cultura porque a arte também faz parte de nossa vida e de nossa economia: através da arte a gente compra no mercado, compra tecido, tinta, movimenta a economia. E ainda ganha o produto cultural, que traz um pouco de leveza e beleza para nossa gente. Acho isso uma verdadeira missão”, explica Lucio Vinicius.

Acompanhe outras informações e a cobertura das formações pelas redes sociais @xerem.cultural

