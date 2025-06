A- A+

SÃO JOÃO 2025 Em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM, Cezzinha e Liv Moraes apresentam homenagem a Dominguos O show "Cezzinha e Liv Moraes cantam Dominguinhos" celebra o legado do mestre do forró com emoção, musicalidade e memórias afetivas

O âncora Jota Batista recebe, nesta terça-feira (17), na Rádio Folha (96,7 FM), Cezzinha e Liv Moraes. Os artistas apresentaram o projeto cultural que exalta um grande representante da música nordestina, Dominguinhos.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

O projeto “Cezzinha e Liv Moraes cantam Dominguinhos” é uma homenagem ao legado do mestre do forró. Apresentado inicialmente no ano passado, no Forró de Candeeiro, o show é lançado neste São João, reunindo o talento de Cezzinha e a emoção da voz de Liv Moraes, filha de Dominguinhos.

"Eu recebo um carinho muito grande por onde passo, um carinho dobrado. Porque, além de eu estar abraçando essa pessoa, todo mundo também está falando do meu pai. Isso é um presente, receber esse carinho que todo mundo tem por ele." — falou Liv Moraes, emocionada ao destacar o afeto do público e a força da memória de Dominguinhos.

Liv Moraes e Cezzinha na Rádio Folha FM / Fotos: Paullo Allmeida

Veja também