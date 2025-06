Em entrevista à Rádio Folha 96,7FM, Beto Hortis apresenta novo show ao lado da filha Thaíssa Roberta

A- A+

O âncora Jota Batista recebeu, nesta sexta-feira (16), na Rádio Folha (96,7 FM), o cantor e compositor, Beto Hortis, que falou sobre o novo trabalho com estreia da filha Thaíssa Roberta como vocalista, que se apresenta com ele nesse São João 2025.

O novo show mantém a essência do forró raiz — com sanfona, zabumba e triângulo — aliada à modernidade do piseiro, criando uma mistura entre o tradicional e o contemporâneo. A proposta é celebrar as origens sem abrir mão da inovação, conquistando públicos de todas as gerações.

"A vontade já veio de berço. Meu pai aprendeu com o avô dele, então já está no sangue o instinto de forrozeira", disse a cantora, Thaíssa Roberta, sobre a estreia nos palcos ao lado do seu pai, Beto Hortis.

Canto e compositor, Beto Hortis, e a cantora, sua filha, Thaíssa Roberta / Foto: Divulgação

