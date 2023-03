Em época de dengue, quais são os cuidados necessários?

A- A+

No Verão é comum o aumento no número de casos de dengue. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2022 ocorreu, em relação ao ano anterior, um aumento de mais de 160% nos casos de dengue, sendo registrados cerca de mil óbitos. Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou, no Canal Saúde desta quarta-feira (1), com a enfermeira e professora do Instituto de Educação Médica (IDOMED), Sandra Bonilha.

Segundo a profissional de saúde, é necessário que se tenha orientação sobre a precaução contra a dengue constantemente, e não apenas em um período determinado.

A gente tem dengue o ano inteiro. Como estamos num período chuvoso, a tendência de aumentar o número de casos é maior porque tem um maior índice de vetor circulando. A gente precisa criar uma rotina de nos cuidar”, afirmou.

A enfermeira também explicou que a dengue pode estar muito mais próxima do que aparenta, já que o mosquito transmissor da doença prolifera com água parada.

Muitas vezes está no nosso quintal por um descuido. Se instituirmos uma rotina de, uma vez por semana, dar uma olhada no nosso quintal e verificar se há algum criadouro: qualquer tampinha, qualquer vasilha com água parada que está lá pode ser um criadouro para a dengue”, orientou Sandra Bonilha.

