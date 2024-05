A- A+

SAÚDE Emergência ortopédica do HSE passa a ser de 24 horas O hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco realiza cerca de 700 atendimentos por mês, e procura subiu cerca de 50%

O Hospital dos Servidores do Estado (HSE) está com atendimento 24 horas, na emergência ortopédica. A implantação do serviço à noite aconteceu há pouco mais de um mês e vem apresentando bons resultados. O número de atendimento subiu mais de 50%. Em abril, a emergência ortopédica adulta atendeu 707 beneficiários do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco (Sassepe). O atendimento também se estende para o setor pediátrico.

No HSE também são realizadas cirurgias de fraturas e eletivas na área de ortopedia e traumatologia. Em março, foram realizadas 12 cirurgias eletivas e 19 em abril. Além das pequenas cirurgias, que em março, somaram 12 e em abril, 20. Parte dessas cirurgias são de pé e tornozelo. Segundo o cirurgião ortopédico, especialista em pé e tornozelo, Romildo Muniz, são cirurgias a exemplo de fascite plantar, joanete, rupturas de tendão de Aquiles e fraturas no pé e tornozelo.

De acordo com o chefe de ortopedia do HSE, Alexey Garcez, a equipe é formada por 14 plantonistas fixos.

“Aqui no Hospital estamos com uma estrutura adequada para atender nossos pacientes. Chegando aqui na emergência, dependendo do caso, a pessoa já é encaminhada para fazer um Raio X, ou em casos mais complexos, uma tomografia”.

O estudante Arthur Felipe, de 17 anos, foi um dos pacientes que procurou a urgência ortopédica. Após uma queda, durante uma partida de Futebol de Salão, ele ficou sentindo dores perto do ombro.

“Após examiná-lo clinicamente, pedi um raio X, que mostrou que uma alteração intra-articular. Para poder analisar melhor, encaminhei para fazer também uma tomografia”, explicou Garcez.

No mesmo dia, também estavam sendo atendidas duas idosas, Lilian Queiroz do Santos, de 70 anos, com um deslocamento (luxação) do ombro após uma queda, sendo prontamente atendida e após RX, feita a redução do ombro e imobilização com tipoia mais analgésico; a outra senhora machucou o dedo e precisou imobilizar.

Para as pessoas que sofrem com dores, a ortopedia também realiza bloqueios/infiltrações para o tratamento da dor.

“O bloqueio é um procedimento minimamente invasivo que tem como objetivo aliviar as dores e diminuir o processo inflamatório local, resultando numa melhoria considerável da qualidade de vida do paciente”, explica o chefe de ortopedia do HSE, Alexey Garcez. Ele complementa que em alguns casos o paciente melhora da dor cerca de 80%, facilitando também na reabilitação.

Consultas eletivas – Além da urgência, o HSE também realiza consultas eletivas na área ortopédica, que são aquelas marcadas com antecedência. Em março 697 pacientes foram atendidos e em abril, o número foi de 746 atendimentos. As marcações de consultas podem ser realizadas através do site: www.agendasassepe.com.br ou pelo telefone 0800. 284. 2727 e 4020-2616, das 7h às 19h.

