Encontro arquidiocesano de Pentecostes espera reunir mais de 10 mil pessoas

Com o tema Unânimes, perseveravam em oração e súplicas com as mulheres e com Maria, Mãe de Jesus”. (Ato 1,14), o evento de Pentecostes da arquidiocese de Olinda e Recife acontecerá no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães- Geraldão no próximo domingo, 28 de maio. A programação vai começar às 9 horas da manhã e encerra às 16h com celebração eucarística presidida por dom Fernando Saburido e concelebrada por bispos auxiliares e padres diocesanos.

No final da manhã, haverá apresentações de teatro, coreografias e catequese com os bispos. Já na parte da tarde, shows com Padre João Carlos, Padre Damião Silva e momento Cenáculo com Ministério Luz das Nações.

A expectativa é que 10 mil pessoas estejam presentes, o Geraldão tem capacidade para 15 mil pessoas entre arquibancada e quadra. Para o vigário geral da arquidiocese Padre Luciano Rodrigues Brito a ocasião será um momento de unidade : "A solenidade de Pentecostes marca o início da missão da Igreja no mundo em anunciar e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo com a força dos dons do Espírito Santo. Nestes 14 anos do pastoreio de Dom Fernando, nossa Arquidiocese faz desse momento uma grande celebração de unidade sinodal, conclamando todas as 150 comunidades paróquias a se manterem em estado permanente de missão”, afirmou Padre Luciano.

A entrada é um 1kg de alimento não perecível, que será destinado a Casa do Pão e as Casas da Fazenda da Esperança Masculina e Feminina.



Programação completa



09:00 - Acolhida com Ministério Vokáre

09:30- Apresentação:

Grupo 1: Ministério Serafim (teatro)

Grupo 2: Ministério Vinde a Mim (coreografia)

09:50- Intervalo

10:20- Grupo 03 - Entrada de Nossa Senhora (Vicariatos)

10:30- Catequese com os Bispos

11:10- Ministério Por Amor (Coreografia)

11:20- Ministério Vokáre

11:50- Lançamento do Festival de artes 2023 e Envio

12:00 – Intervalo

13:00 – Recitação do Terço Mariano com as Expressões Marianas da Arquidiocese - Legião de Maria - Equipe de Nossa Senhora

13:30 – 14:10 - Pe. João Carlos

14:20 - Pe. Damião Silva

15:00 – Momento Cenáculo – Ministério Luz das Nações

15:15 – Entrada dos Discípulos (Representantes das instâncias sinodais da AOR)

16:00 – Celebração Eucarística

18:00 – Sorteio da Rifa e Encerramento

