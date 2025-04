Encontro no MEPE debate a Mulher Indígena, a Arte e o Museu

A- A+

O Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) e o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade (NEPE) da Universidade Federal de Pernambuco realizarão, no dia 16 de abril de 2025, às 14h, um encontro especial com o tema "A Mulher Indígena, a Arte e o Museu – Retomadas, Olhares e Saberes". O evento gratuito e aberto ao público acontecerá no auditório do MEPE.

O encontro contará com a presença de três convidadas especiais: Elisa Pankararu, professora e antropóloga; Juliana Xukuru, artista visual e performer; e Lara Erendira Andrade, antropóloga e pesquisadora do NEPE.

Juliana Xukuru/Foto: Divulgação

A iniciativa faz parte das comemorações do Dia Nacional dos Povos Indígenas e busca promover um debate sobre a arte e o papel da mulher indígena, destacando a importância de incorporar abordagens e perspectivas que contemplem suas expressões artísticas, interpretações críticas de acervos, coleções e arquivos.

O evento pretende evidenciar a necessidade de um olhar renovado sobre as diferentes formas de saberes e práticas artísticas das mulheres indígenas, refletindo sobre as novas narrativas e processos de retomada em diversas dimensões: material, territorial, cultural, identitária e representativa nos espaços museais.

Elisa Pankararu/Foto: Divulgação



Serviço:

Evento: Debate sobre a Mulher Indígena, a Arte e o Museu

Local:Museu do Estado de Pernambuco

Data: 16/04/2025

Evento gratuito

