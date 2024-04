Encontro Nordestino de Xaxado: Inscrições seguem até o dia 20 de abril

A- A+

O 16º Encontro Nordestino de Xaxado está com inscrições abertas, até o dia 20 de abril, para grupos artísticos que quiserem se apresentar entre os dias 12 a 16 de novembro, no município de Serra Talhada (PE), no Sertão do Pajeú.

O encontro, que celebra a dança popular que foi tão difundida pelo Cangaço ao longo da história, é realizado pelo Governo do Federal, através da FUNARTE, e conta com a produção do Centro Dramático Pajeú (CDP) e da Fundação Cultural Cabras de Lampião.

“Além de contribuir com a preservação dessa expressão cultural do Sertão, o Encontro Nordestino de Xaxado vai, mais uma vez, destacar a nossa identidade regional e contribuir para que as comunidades locais se reconheçam e se orgulhem dessa herança cultural singular, destaca a Presidenta da Fundação Cultural Cabras de Lampião, Cleonice Maria.

Os espetáculos interessados desta convocatória poderão ser representados por pessoa jurídica de direito privado, de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos. Ao efetuar as inscrições, que devem ser realizadas através de um formulário eletrônico, é necessário anexar um press release ou histórico atualizado do artista ou grupo cultural. Também é preciso enviar as devidas comprovações referentes à consagração artística pela crítica especializada ou opinião pública, links com fotos e vídeos de espetáculos, além da relação de integrantes e suas respectivas funções.

A grade da programação do evento vai contar com oficinas, shows musicais, cortejos de cultura popular, performances, intervenções urbanas, espetáculos, exposições, mostras, encontros e ações de patrimônio e formação.

