A- A+

LITERATURA Encontro Potterhead celebra 27 anos do lançamento da saga Harry Potter No próximo sábado (18) a Livraria do Jardim se transformará em um mundo mágico onde bruxos e trouxas coexistem

Em comemoração aos 27 anos do lançamento da saga Harry Potter, neste sábado, dia 18 de maio, a Livraria do Jardim se transformará em um mundo mágico onde bruxos e trouxas coexistem. No dia, a partir das 12h, o local receberá o Encontro Potterhead, um evento gratuito organizado pelo fã clube Potterando, que promete uma tarde recheada de atividades temáticas para celebrar a data.

Na ocasião, a Livraria do Jardim estará com uma decoração especial, com direito a flâmulas e elementos icônicos do universo Harry Potter, a fim de proporcionar uma atmosfera mágica e imersiva. Diversos painéis estarão disponíveis para fotos e vídeos instagramáveis, como a Câmara Secreta, a Cabana do Hagrid, o campo de Quadribol, o Salão Principal e uma réplica da vassoura Nimbus 2000, para que os fãs possam capturar momentos inesquecíveis.

Dentre os destaques da programação, está o Cofre de Nicolas Flamel, onde os participantes terão 30 segundos para descobrir o segredo da chave correta para abri-lo, quem conseguir ganhará brindes exclusivos. Além disso, haverá uma área reservada para o Chapéu Seletor que ficará disponível para que os fãs tirem fotos com os elementos de sua casa favorita de Hogwarts.

Outra atividade interativa que também estará no local é a Capa da Invisibilidade, onde os visitantes poderão experimentar a sensação de ficar invisível com a capa oficial, idêntica à usada nos filmes. A atração estará disponível no valor de R$10 por pessoa ou grupo. Já para os fãs apaixonados por quadribol, haverá partidas que acontecerão no jardim numa estrutura de aros semelhante à dos filmes.

Além disso, quem for no dia também poderá presenciar dois debates interativos que discutirão os 20 anos do filme "Prisioneiro de Azkaban" nos cinemas e a rotina de um estudante na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

O Encontro Potterhead promete ser um evento memorável para fãs de Harry Potter de todas as idades, proporcionando uma experiência única e mágica. É a oportunidade perfeita para conhecer outros entusiastas, reviver cenas icônicas dos livros e filmes, e mergulhar de cabeça no mundo encantado criado por J.K. Rowling.

Sobre o Potterando:

O Potterando é o maior fã clube de Harry Potter ativo no Brasil e na América Latina. Com 8 anos de existência, o grupo já realizou mais de 75 eventos, chegando a ter um público de mais de 8 mil pessoas.



Serviço:

Evento: Encontro Potterhead

Data: 18 de maio de 2024, das 12h às 18h

Local: Livraria do Jardim, Avenida Manoel Borba, nº 292, Boa Vista, Recife

Realização: Potterando

Entrada: Gratuita

Veja também

CURSO Senac oferece curso de inglês para profissionais do setor de Turismo