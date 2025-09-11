A- A+

CANAL SAÚDE Endometriose: sintomas, diagnóstico e tratamento Entenda os sintomas da endometriose, os fatores que atrasam o diagnóstico e as possibilidades de tratamento e fertilidade

Dor intensa durante a menstruação não é normal. No Brasil, milhões de pessoas convivem com a endometriose, uma doença crônica que pode causar dores incapacitantes e comprometer a qualidade de vida.

Nesta quinta-feira (11), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, como ginecologista e obstetra, Jardel Pereira Santos. Ele falou sobre a endometriose.

O ginecologista e obstetra Dr. Jardel Pereira Santos iniciou a conversa destacando a prevalência da endometriose

"Uma a cada 10 mulheres tem endometriose. No Brasil, 8 milhões de mulheres terão endometriose ou que já têm diagnóstico ou vão ser diagnosticadas."

O especialista também comentou sobre o atraso no diagnóstico da endometriose e a cultura de normalização da dor menstrual

"Existe uma teoria entre as pessoas de que sentir dor é normal. Esse ato de normalizar a dor faz que ocorra um atraso no diagnóstico que traz o prejuízo para essas mulheres."

Dr. Jardel reforçou ainda que a endometriose é uma doença crônica e sem cura

"A endometriose é uma doença que ela não tem cura, ela tem tratamento."

Apesar dos desafios, o médico afirmou que é possível engravidar mesmo com endometriose, desde que o tratamento seja adequado

"Uma paciente com tratamento clínico de endometriose, se ela tiver bem estudada, desinflamada e preparada, ela consegue engravidar. Uma paciente com tratamento cirúrgico bem preparada, desinflamada, ela consegue engravidar."

