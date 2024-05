Endometriose: sintomas e tratamento

A- A+

O endométrio é uma mucosa que reveste a parede interna do útero, sensível às alterações do ciclo menstrual, e onde o óvulo depois de fertilizado se implanta. Se não houve fecundação, boa parte do endométrio é eliminada durante a menstruação. O que sobra volta a crescer e o processo todo se repete a cada ciclo. Endometriose, que afeta de 10% a 15% das mulheres em idade reprodutiva, é uma modificação no funcionamento adequado do organismo, que é inflamatória e provocada por células do endométrio que, em vez de serem expelidas, migram no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal, onde voltam a multiplicar-se e a sangrar.

A endometriose pode ser assintomática, mas quando os sintomas aparecem, os mais destacados são cólica menstrual que, com a evolução da doença, aumenta de intensidade e pode incapacitar as mulheres de exercerem suas atividades corriqueiras, dor durante as relações sexuais, dor e sangramento intestinais e urinários durante a menstruação e infertilidade. A indicação de cirurgia para endometriose depende do tipo, localização e extensão da doença, bem como dos sintomas apresentados. Geralmente, a cirurgia é indicada quando a endometriose causa dor pélvica crônica, infertilidade, ou quando há suspeita de câncer de ovário. O objetivo da cirurgia é remover ou destruir os implantes de endometriose para aliviar a dor e melhorar a fertilidade, quando possível.

Para falar mais sobre o assunto, Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7, conversou no Canal Saúde com a ginecologista oncológica do Hospital Santa Joana Recife, Iolanda Matias, que deu mais detalhes sobre a endometriose.





Ginecologista oncológica Iolanda Matias. Foto: Divulgação



“É uma doença que está muito presente e a gente tem ouvido mais falar sobre endometriose, mas ela já existe há muito tempo. A situação normal da mulher é ela ter o tecido endometrial revestindo um útero por dentro, ele é um tecido glandular que é regido pelas fases hormonais e todo o meio. Esse tecido se multiplica e ele é descartado pela menstruação. A endometriose é tão somente o crescimento exagerado desse tecido, que deveria estar dentro da cavidade uterina, fora dela ou mesmo nas paredes do próprio útero. Então existe uma migração desordenada e focos desse tecido nos órgãos vizinhos ao útero ou nos espaços entre o útero e a vagina ou entre o útero e o reto, dando todo o problema que se segue com o crescimento cada vez mais desordenado. E esse crescimento não tem lugar de descarte porque não tem como a mulher menstruar aquele tecido que não está no seu lugar de origem. “





A especialista explicou alguns tipos de endometriose





"Esses focos de endométrio quando estão presentes no na parede uterina a gente chama de adenomiose, muito conhecida entre as mulheres; se tá presente na trompa seria uma endometriose salpingite; se está presente no ovário, a gente teria um endometrioma ou ovariano; nos intestinos endometriose intestinal; se tá presente nos ligamentos que circundam o útero ou por baixo do território a gente chama de endometriose profunda.”





Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o link abaixo

https://open.spotify.com/episode/09YRxZRlnSGChXjacIsomr?si=8PHbB7H6Qlyes4oD2rjvZw&nd=1&dlsi=bc93287c1b1f4031

Veja também

SHOW Bee Gees Alive relembra clássicos dos irmãos Gibb no Teatro Guararapes na próxima sexta(24)