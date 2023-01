Endoscopia de coluna no tratamento de hérnia de disco

A- A+

A cirurgia por vídeo ou endoscopia da coluna é uma moderna técnica cirúrgica minimamente invasiva para o tratamento de hérnias de disco e estenoses do canal vertebral, que vem modificando o tratamento cirúrgico da coluna. O método é menos traumático, com o mínimo de morbidade e resultados clínicos semelhantes quando comparado com as técnicas convencionais. Para falar sobre o assunto, o apresentador Jota Batista conversou, no Canal Saúde desta quinta-feira (18), com o neurocirurgião do Real Coluna e Nervos, Abraão Ximenes.



O médico explicou, no começo da entrevista, como funciona a maneira convencional de tratar a hérnia de disco e a diferença para a técnica endoscópica.



Na técnica convencional se faz um corte na coluna do paciente, na pele, de mais ou menos dois ou três centímetros, no qual tem-se maior lesão muscular, de pele. E a técnica endoscópica é minimamente invasiva, ou seja, o corte é menor, a lesão muscular é menor, o sangramento é menor", afirmou.

Neurocirurgião Abraão Ximenes



O especialista falou sobre a principal causa da hérnia de disco.



Normalmente, a pessoa tem uma predisposição genética a ter hérnia de disco. Principalmente os pacientes mais jovens, apesar de que a população mais acometida fica ali entre 40 e 50 anos de idade”, disse o neurocirurgião.



Ainda segundo Abraão Ximenes, a hérnia de disco não se deve somente a fatores genéticos.



Existem fatores ambientais que podem agravar ou aumentar o risco de uma pessoa ter a hérnia: tabagismo, obesidade, sedentarismo e alimentação inadequada”, declarou.

