CANAL SAÚDE Engasgo em bebês e crianças: o que fazer? Engasgos recorrentes durante as refeições podem sinalizar dificuldades alimentares e exigem intervenção precoce para evitar complicações no desenvolvimento infantil

Dificuldade para engolir, recusa alimentar, vômitos constantes e engasgos frequentes durante as refeições não devem ser tratados com descaso.

Nesta quarta-feira (10), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a fonoaudióloga Dryelle Azevedo. ElA falou sobre os engasgos em bebês e crianças.

A fonoaudióloga Dra. Adriele Azevedo iniciou a conversa ressaltando a seriedade dos engasgos em todas as fases da vida

"O engasgo ele é preocupante em qualquer fase da nossa vida. Desde bebezinho até o idoso. Então, ele precisa sempre ter um olhar cuidadoso. E é muito importante que as pessoas que estão envolvidas na alimentação do outro saibam o que fazer em momentos como esse."

Fonoaudióloga, Dra. Adriele Azevedo/Foto: Divulgação

A especialista também detalhou a manobra de desengasgo para bebês, um conhecimento essencial para pais e cuidadores

"Se você está alimentando um bebê e aconteceu um engasgo, você pode colocar esse bebê de bruços sobre o seu braço, com a cabeça levemente mais baixa que o tronco. E aí fazer o que a gente chama de capotagem: bater nas costinhas de forma mais firme, com a base da nossa mão."



Segundo Dra. Adriele, engasgos frequentes podem gerar impactos emocionais e dificultar a relação da criança com a alimentação



"Algumas crianças ficam com trauma quando o engasgo é frequente e começa a fazer parte da vida delas. Elas ficam com medo de engolir. A criança precisa se conectar com o alimento e não vê-lo mais como algo ruim, mas como algo bom, prazeroso para ela."



A fonoaudióloga reforçou ainda a importância de buscar ajuda profissional ao perceber sinais de dificuldade alimentar



"O que eu aconselho é: começou a introdução alimentar e em 30 dias essa alimentação está muito difícil — ele está travando a boca, não aceitando nada, o momento da alimentação virou um caos — busca um especialista. Isso vai ajudar o quanto antes. Uma intervenção precoce traz uma evolução mais rápida e evita problemas futuros. Quanto antes a gente trata, melhor será o resultado."

