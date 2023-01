A- A+

CANAL SAÚDE Entenda a relação das hemorroidas com o câncer no reto O entrevistado desta sexta-feira (06) foi o cirurgião oncológico, Thales Paulo Batista

As hemorroidas são veias localizadas no reto que, quando dilatam ou inflamam, costumam causar características diversas que configuram, o que chamamos de doença hemorroidária. Até o momento, nunca se observou, na literatura, a ocorrência da doença como fator facilitador do surgimento de tumores malignos na região. Por isso, apesar de parecer uma massa ou tumoração no reto/ânus, a patologia não é fator de risco para câncer de reto. No entanto, é importante destacar que os sintomas característicos da hemorróida, como sangramento após evacuação, são os mesmos que os sintomas de alerta para o câncer de reto. Por isso, a avaliação diferencial do quadro deve ser feita por um especialista médico - apesar de não ser fator de risco, muitas vezes ela é confundida com um câncer de reto ou ânus. Para falar sobre o tema o âncora Jota Batista conversou com o cirurgião oncológico, Thales Paulo Batista.





Cirurgião oncológico Thales Paulo Batista. Foto: divulgação

O cirurgião Thales Paulo iniciou a entrevista falando sobre a doença hemorroidária. Ele explicou que a doença é bastante comum e ocorre com muita frequência principalmente em pessoas obesas; com idade avançada e aquelas pessoas que adquirem por uma questão genética de família. O médico também falou sobre as pessoas confundirem ter a hemorróida com um risco maior de ter câncer no reto.

“As doenças são distintas, mas as dúvidas e o medo são comuns por motivo de uma assintomatologia dos sintomas que frequentemente são muito similares'', disse.

O especialista alerta que a hemorróida não leva ao câncer, mas ressalta que é importante que a qualquer sinal de sangramento é necessário procurar um especialista. Dr. Thales continuou explicando que o câncer do reto pode atingir homens e mulheres sem distinção, mas é um tumor que tende a ocorrer a partir dos 50 anos.



“Os fatores de risco do câncer de reto são comuns, como por exemplo, o uso de álcool, hábito de fumar, a nossa dieta do ocidente com muita carne vermelha, pobre em fibra, histórico familiar e eventualmente pessoas que tenham doenças com inflamação crônica do intestino”, explicou.

Sobre o diagnóstico o cirurgião explicou que a doença hemorroidária é simples de fazer o diagnóstico apenas por exames clínicos, diferente do câncer retal.



“O câncer retal temos que buscar esse diagnóstico mais precoce, pois o câncer é uma doença com tempo determinante e quanto mais tardio o início do tratamento pior. Nesse caso, os tumores podem ser rastreados de diversas maneiras com exames de sangue oculto nas fezes, mas de maneira frequente é realizado o exame de colonoscopia”, enfatizou o cirurgião.

Por fim, o cirurgião oncológico falou que os tratamentos são variáveis e depende da fase em que a doença se encontra, mas o mais comum é focar na dieta.



“É importante ter uma boa dieta, ter uma fezes mais amolecidas. O problema continuando, partimos para um procedimento cirúrgico para a retirada dos botões hemorroidais’, finalizou.

Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.



Veja também

CANAL SAÚDE Janeiro Verde: prevenção contra o câncer de colo de útero