A- A+

CANAL SAÚDE Entenda como a poluição do ar tem impactado na saúde pulmonar A exposição à poluição do ar pode desencadear ou piorar os sintomas da asma, incluindo falta de ar, chiado no peito, tosse e aperto no peito

A Organização Mundial da Saúde (OMS) compartilhou o relatório Estatísticas Sanitárias Mundiais 2022, a poluição do ar ambiente e do ar doméstico são fatores de risco que têm sido associados a várias condições de saúde. A exposição a poluentes do ar interno pode causar várias doenças, desde problemas oculares até enfermidades respiratórias e câncer. Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o cirurgião torácico, Leonardo Ely, nesta segunda-feira (30), no Canal Saúde.

Foto: divulgação.

O especialista explicou que quem mora nas grandes cidades o principal fator mais prejudicial é a queima dos combustíveis fósseis.

“A gente tem milhões de carros aí rodando todo dia no mundo. Os derivados dessa queima de combustível vão para atmosfera e isso é inalado pela população. A gente quando respira oxigênio, passa pela nossa narina e pela via superior, até chegar na via inferior (pulmão), sendo absorvido nos pequenos vasinhos, onde ocorre a troca do oxigênio no sangue. Vem oxigênio que é o que a gente quer, mas também vem o produto ruim, da poluição, principalmente derivados de nitrogênio e enxofre. Enfim as partículas micropartículas que vem também junto do ar”, destacou.

Já sobre o tratamento, o cirurgião torácico, Leonardo Ely, disse que tudo passa pela avaliação médica.

"Se o paciente está sentindo alguma coisa diferente ou percebe que está atribuindo isso aquela exposição de fumaça ou a um local de trabalho que tá mal mal higienizado, que não têm a limpeza de ar condicionado, não têm os exaustores como deveriam. Tudo tem que ser pesado na avaliação. É uma coisa que vai muito caso e aí cada um colega médico vai definir como é que vai fazer tratamento e a investigação. Se vai passar por exame de raio x,tomografia entre outros”, ressaltou.

Quer ficar por dentro do assunto na íntegra? Acesse o player abaixo e ouça o podcast completo!

Veja também

RESGATANDO A CIDADANIA A audiodescrição para inclusão e acessibilidade; ouça o podcast