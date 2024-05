Entenda o parto humanizado

A- A+

O parto humanizado visa respeitar e atender às necessidades físicas, emocionais e psicológicas da mulher durante todo o processo da gestação. Essa é uma abordagem centrada na mulher, buscando promover uma experiência digna, positiva e respeitosa, levando em consideração seus desejos, preferências e autonomia.

Qualquer ação realizada sem o consentimento da mulher, que desrespeite sua autonomia e cause sofrimento físico ou emocional, é considerada violência obstétrica. Isso pode ocorrer durante o pré-natal, parto, pós-parto e abortamento. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) revelou que 30% das mulheres atendidas em hospitais privados sofrem violência obstétrica, enquanto no Sistema Único de Saúde (SUS) a taxa é de 45%, podendo, em casos extremos, resultar no óbito da mãe ou do bebê.

A humanização visa garantir que a experiência do parto seja centrada na mulher, respeitando seus direitos e proporcionando um ambiente mais humano e digno. Como uma alternativa aos modelos tradicionais mais medicalizados e intervencionistas, a humanização no processo de gestação e parto busca promover uma transição para a maternidade de forma respeitosa e positiva.

E para falar sobre o assunto com mais detalhes, Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a médica obstetra Luiza Rocha que explicou melhor o que é o parto humanizado na prática.

Médica obstetra Luiza Rocha. Foto: Divulgação

“O parto humanizado visa respeitar a autonomia da mulher. Então o que é que a gente faz na prática, a gente deixa a mulher como protagonista do próprio parto ao escolher sua posição ao intervir o mínimo possível ou melhor, apenas quando necessário e respeitar ela, e deixar que no parto esteja presente quem a mulher quiser, e estar rodeada da família ou de quem ela queira”



“Ela começa desde o início da gestação, ou melhor até antes da paciente engravidar. Mas falando da gestação propriamente dita a gente começa na atenção pré-natal ao expor a paciente tudo que ela pode o que ela tem direito, ela saber que tem possibilidade de que é melhor é deixá-la ciente de que ela tem essa autonomia e que ela é protagonista do próprio parto e não um médico. Então no pré-natal a gente consegue esclarecer um pouco o que é o parto. O que é uma cesariana, os seus riscos envolvidos, quando é necessário uma cesariana e quando não é, o processo esperado de um trabalho de parto para que ela chegue lá no momento e tenha autonomia de decidir como ela quer.”



Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo.

https://open.spotify.com/episode/6P5Q9jae8jDqtyj9s6zGgt?si=e77NvuCLTKGiiaCbFQIldw&nd=1&dlsi=1072dd5563f44c83

