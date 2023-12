Entenda os cuidados necessário para ter uma boa saúde dos olhos

A- A+

Nesta quarta-feira (13), é comemorado o Dia de Santa Luzia, protetora dos olhos, e é importante alertar que muitos problemas com a visão poderiam ser evitados com a visita periódica ao oftalmologista, uso de óculos de sol, cuidados com a diabetes para evitar o risco da cegueira e evitar uso de colírios sem orientação médica.

Muitas pessoas têm o mal costume de coçar os olhos. Segundo a convidada do Canal Saúde desta quarta-feira (13), a oftalmologista Bruna Ventura, é importante procurar um profissional da área para investigar o motivo desse hábito.

“Em nenhum momento pode coçar os olhos. Se você (paciente) tem o costume de coçar os olhos, procure um profissional da área, para investigar o que pode estar afetando e ajudar a perder esse hábito”, afirmou Bruna Ventura, oftalmologista.

Segundo a oftalmologista, a ingestão de álcool e o uso do cigarro em excesso é prejudicial para várias partes do corpo, e para a visão também.

“Existem estudos que mostram que grandes males atuais do nosso corpo, são, em parte, ligados aos nossos costumes de má alimentação, fumar, ingerir bebida alcoólica em excesso, falta de exercício físico, e isso influencia no corpo todo e na visão também”, concluiu Bruna Ventura.

Oftalmologista do Hope e do Hospital Altino Ventura, Bruna Ventura.

Existe uma preocupação em relação ao cuidado com as crianças em relação a ida ao oftalmologista, como afirma a oftalmo do Hospital Altino Ventura.

“Hoje os pais precisam ter o costume de, desde os primeiros meses de vida, levar seu filho ao oftalmologista. Fazer o teste do olhinho e logo depois, entre seis e oito meses, uma consulta com o profissional, repetindo com um ano. É preciso ter muito cuidado com os pequenos”, concluiu Bruna Ventura.

Acompanhe a entrevista completa pelo link abaixo:

