SOLIDARIEDADE

Mega Bazar do "Entreluz" mobiliza comunidade em apoio ao Natal solidário

Evento em Olinda arrecada recursos e doações para fortalecer ações sociais voltadas às famílias e mulheres cuidadoras

Dirigente da Ong Entreluz Social, Julia Pepe sobre Mega Bazar em apoio à campanha "Natal Entreluz" - Foto: Emerson Menezes

O Entreluz Social realiza no próximo sábado, 6 de dezembro, um Mega Bazar em apoio à campanha "Natal Entreluz". A ação acontece das 9h às 17h, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, e reúne peças a preços acessíveis para arrecadar recursos destinados às atividades sociais do projeto. A iniciativa busca fortalecer o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade e ampliar ações voltadas a mulheres cuidadoras.

Para falar sobre o Mega Bazar, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu a dirigente da Ong Entreluz Social, Julia Pepe, ela fala sobre o valor de servir ao próximo em todos os meses do ano.  

 

Que o mundo precisa de um gesto nosso, porque a gente lidar com a expectativa do outro, a gente lidar com a mudança do outro é algo intangível. A gente não consegue pegar, mas a nossa transformação, o bem que a gente faz, com certeza a colheita ela é imediata.

 

O bazar também funciona como ponto de coleta de doações, como roupas, brinquedos e itens para o fim de ano. Moradores da região e apoiadores podem participar adquirindo produtos ou contribuindo com doações.

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

 

 

SOBRE O COLETIVO ENTRELUZ

O coletivo Entreluz nasceu em 2020, no auge da pandemia, quando um grupo de pessoas decidiu não interromper a assistência às famílias em situação de vulnerabilidade. O que começou como uma lista de transmissão no WhatsApp se transformou em uma rede que distribui alimentos, itens de higiene, roupas, brinquedos e orientação. Com o tempo, a iniciativa ampliou o foco para apoiar e fortalecer mulheres cuidadoras e empreendedoras de comunidades periféricas.

Sob a idealização de Julia Pepe, administradora com atuação social desde 2016, o projeto estruturou pilares que vão da segurança alimentar à capacitação profissional.

 

As ações incluem sopão distribuído em Olinda, encontros de educação afetiva, bazar social e espaços colaborativos para divulgar e vender produtos de mulheres com potencial empreendedor. A proposta é promover dignidade, renda e autonomia. A organização também mobiliza voluntários e recebe doações para manter as atividades.

 

SERVIÇO

"NATAL ENTRELUZ"

06 de dezembro das 9h às 14h

Entreluz Social 

Rua Assaí, n° 6 - b30, Ouro Preto, Olinda - PE, no antigo Recreio dos Aposentados.

Mais informações: @bazerentreluz / @entreluzsocial

Combine a entrega: 81 9 8855-8162 

 

 

