CANAL SAÚDE Epilepsia: sintomas, causas e tratamentos O neurocirurgião João Gabriel Ribeiro abordou o assunto nesta quarta-feira (29), no Canal Saúde

A epilepsia é uma doença neurológica crônica que afeta pessoas de todas as idades, mas, na maioria das vezes, manifesta-se na infância e após os 60 anos. É importante reconhecer essa doença, saber orientar quanto aos primeiros socorros, para que a pessoa em crise seja atendida corretamente. Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversa no Canal Saúde com o neurocirurgião, João Gabriel Ribeiro Gomes.

De acordo com o médico, as causas da epilepsia são distintas para crianças e adultos.

Na infância, são doenças genéticas; são casos de infecção; são malformações. No adulto mais velho, a partir de 60 anos de idade, há o predomínio de problemas vasculares, como, por exemplo, o AVC; as doenças degenerativas que afetam o cérebro, como o Alzheimer, ou tumores cerebrais dos mais variados tipos”, explicou. Escreva a legenda aqui

O neurocirurgião apresentou, também, como é realizado o tratamento da epilepsia e a reação fisiológica dos pacientes que sofrem dessa doença.

É feito com medicação, como os anticonvulsivantes. A gente tem uma boa resposta em 70% dos pacientes. Mas, cerca de 30% são refratários, ou seja, colocamos um remédio e o paciente não consegue controlar; troca de medicação e ele também não controla. Nesses casos, é importante a avaliação de um especialista para ver a questão de cirurgia”, afirmou.

Segundo João Gabriel Ribeiro Gomes, existem algumas cirurgias para tratamento da epilepsia que podem, inclusive, curar.

Alguns tipos de epilepsia podem ser curados com alguns tipos de cirurgia. Outros, consegue-se reduzir de forma significativa”, explicou o médico.

