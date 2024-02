Equipe pernambucana de Robótica se prepara para Torneio mundial de Batalhas de Robôs na Rússia

A- A+

Três pernambucanos irão representar o Brasil na Battle Of Robots, torneio mundial de batalhas de robôs, que este ano ocorrerá na cidade de Kazan, na Rússia. A equipe Braabots é formada por Inaldo Gomes, Gustavo Wanderlei e Gustavo Ribeiro, todos com experiência em competições locais e papel ativo em eventos como Roboshow, Campus Party e Rec N Play.

A disputa acontece entre os dias 21 de fevereiro e 3 de março, na Rússia, mas, antes de embarcar, a equipe tem o desafio de construir o Robô de batalha, que está sendo chamado de Braabum. A construção do robô, que possui aproximadamente 100kg, envolve tecnologia de ponta e inovação, com o objetivo de superar desafios e competir em alto nível no cenário internacional.



Sobre a equipe

Os competidores de Robótica Inaldo Gomes, Gustavo Wanderlei e Gustavo Ribeiro

Inaldo Gomes é professor de Robótica do Colégio Madre de Deus, idealizador do Roboshow e membro da equipe Positronics.

Gustavo Wanderley possui formação em Mecânica Industrial e Mecatrônica, mostrou habilidade vencendo com o robô Rufus.

Gustavo Ribeiro Porpino Esteves é graduado em Engenharia Eletrônica, com mestrado e doutorado em Engenharia de Sistemas, destaca-se em visão computacional, sistemas embarcados e biomédicos.

Apoio - Para conseguir participar da disputa, o Braabum e a equipe Braabots estão em busca de apoio para aprimorar ainda mais o desenvolvimento do seu projeto, visando conquistar resultados expressivos na competição. A representação do Nordeste e do Brasil nesta etapa do torneio adiciona um elemento de orgulho e responsabilidade à missão da equipe.

