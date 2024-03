A- A+

ARTE Escola de Artes abre inscrições para 13 cursos, com bolsas para professores da rede pública As aulas vão desde desenho e pintura, até dança e musicalização, para professores da rede pública

Um espaço de arte e saúde emocional preparado para transformar pessoas em replicadores de conteúdo. Esse é o objetivo da Ovo Escola de Artes, um braço da Ovo Atelier Relacional que há 10 anos está no mercado. A nova proposta vai oferecer 13 curso, com aulas que vão desde desenho e pintura, até dança e musicalização. Para cada curso oferecido, uma bolsa integral será oferecida para educadoras (es) de escola pública.

De acordo com Camila Sobreira, diretora do espaço, a ideia é compartilhar conhecimento e formar profissionais ainda mais capacitados.. “Estamos abrindo as nossas portas para os profissionais da rede pública que estejam interessados em investigar processos criativos e aplicar em sala de aula. Acreditamos no poder de transformação da arte na vida das pessoas e fomentar a criatividade é um dos caminhos que seguimos e investimos para que essa mudança aconteça, explica.

Os cursos serão iniciados em março e as vagas ainda estão disponíveis. Confira os cursos que serão oferecidos:

1. Processos visuais no Desenho e na Pintura;

2. Investigações gráficas no caderno de artista;

3. Experimentos e criações Têxteis;

4. Modelagem em argila;

5. Modelagem em papel machê;

6. Dança Contemporânea e improvisação;

7. Dança popular;

8. Dança urbana

9. Escrita corporificada: poesia do gesto à palavra;

10. Cena e comicidade - Palhaçaria;

11. Teatro e performance - Introdução;

12. Musicalização: As cordas da voz e do violão;

13. Musicalização: Percussão e batuques plurais

Serviço:

Ovo Escola de Artes

Rua Dona Julieta, 185 - Encruzilhada, Recife - PE.

Inscrições: 81 99131-6656

