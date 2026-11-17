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COCO DE RODA Escola de Coquistas Dona Jove promove atividade gratuita sobre coco de roda em Olinda Conversa cantada "De que chão brota o coco?!" acontece nesta quinta-feira (19), na EREM Tabajara, com oficinas de música, dança e poesia voltadas à valorização da cultura popular pernambucana.

A tradição do coco de roda e os saberes da cultura popular pernambucana estarão em destaque nesta quinta-feira (19), em Olinda. A Escola de Coquistas Dona Jove realiza a conversa cantada “De que chão brota o coco?!”, às 10h, na Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio (EREM) Tabajara, localizada na Cidade Tabajara. A atividade é gratuita e voltada para crianças, adolescentes e a comunidade escolar.

A programação será conduzida pelas mestras Ana Lúcia e Una Quilombola, ambas do bairro do Amaro Branco, e pelos integrantes do grupo Coco do Farol, formado por coquistas de Olinda e da Zona Norte do Recife. Durante o encontro, os participantes terão contato com diferentes manifestações do coco de roda por meio de experiências musicais, corporais e poéticas.

Pessoas que formam o Coco de Roda

Entre as atividades estão oficinas sobre os sons da natureza e dos ofícios, instrumentos tradicionais como ganzá, maracas, matracas, zabumbas e pandeiros, além de vivências de dança, poesias e cantorias. A proposta é aproximar os estudantes das tradições populares, valorizando a oralidade, a memória e a ancestralidade.

A iniciativa integra o projeto “Quilombo 10 – Da Consubstanciação entre Cocos e Quilombos; Cá estamos!”, realizado pelo Ponto de Cultura Quilombo Casa, localizado na comunidade do Amaro Branco. A ação reúne atividades de formação, memória e intercâmbio cultural, com o objetivo de fortalecer os vínculos comunitários e incentivar a transmissão dos conhecimentos tradicionais entre diferentes gerações.

Segundo a mestra Una Quilombola, o encontro também estimula o protagonismo dos jovens coquistas, que participam do estudo, planejamento e realização das oficinas. O projeto já promoveu sessões de cineclube, ensaios abertos, encontros com mestres da cultura popular e ações relacionadas ao processo de patrimonialização dos cocos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

O nome da Escola de Coquistas Dona Jove é uma homenagem à mestra Dona Jovelina, referência materna e artística da mestra Ana Lúcia. Patrimônio Vivo de Pernambuco desde 2020, Ana Lúcia Nunes da Silva tem 82 anos e nasceu e foi criada no bairro do Amaro Branco, em Olinda.

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