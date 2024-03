Escola doutores da alegria oferece curso livre de palhaçarias para jovens

A- A+

Há 33 anos, Doutores da Alegria foi pioneira ao levar o palhaço ao ambiente hospitalar. Ao longo dos anos, além do programa de visitas aos hospitais, a associação ampliou suas atividades, relacionando as áreas da saúde, da cultura, da assistência social e da educação. No Recife, a Escola Doutores da Alegria está com inscrições abertas para o Curso livre de Palhaçarias para Jovens, voltado para jovens entre 17 e 25 anos em situação de vulnerabilidade social. O curso gratuito tem duração de sete meses, com aulas de maio a dezembro, possibilitando aos jovens uma iniciação nos estudos e práticas das palhaçarias e sua diversidade na linguagem cômica. O Curso livre de Palhaçarias para Jovens não possui relação com a seleção de elenco para Doutores da Alegria e a atuação nos hospitais.

“Há muitos anos, tínhamos o desejo de investir na formação de jovens. Esse é um curso livre que estimula o estudo, a pesquisa, o aprofundamento na palhaçaria e discute oportunidades para jovens nesse campo na nossa cidade”, conta Arilson Lopes, coordenador artístico de Doutores da Alegria no Recife. No ano passado, a Escola Doutores da Alegria ofereceu o curso de formação Jovens Brincantes – Iniciação à Palhaçaria, que serviu como um piloto para o programa ofertado agora em 2024.

Neste novo formato, a grade curricular foi ampliada e organizada em seis eixos temáticos: ludicidades, sonoridades, narratividades, habilidades, oportunidades e contextualidades. Disciplinas e demais atividades de eixos distintos vão acontecer de modo concomitante. Embora o curso ainda não seja profissionalizante, os participantes vão discutir possibilidades de inserção no mercado da economia criativa no setor da cultura. “No eixo oportunidades, queremos discutir temas como empreendedorismo e protagonismo juvenil, passando pela economia criativa e o conhecimento de editais públicos para a criação de oportunidades de trabalho e de renda”, complementa Luciano Pontes, formador da associação.

Estão sendo oferecidas 25 vagas para o curso. Para participar, é preciso cumprir alguns pré-requisitos: ter entre 17 e 25 anos; residir no Recife ou na Região Metropolitana; estar inscrito e com cadastro atualizado no CadÚnico, do Governo Federal; estar em situação de vulnerabilidade social, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social; ter concluído o Ensino Fundamental ou estar matriculado na rede pública de ensino; e não estar matriculado em nenhum curso de formação gratuito ou pago de formação de média ou longa duração.

As inscrições vão até o dia 15 de abril e podem ser feitas por meio de um formulário disponível no site de Doutores da Alegria (doutoresdaalegria.org.br).

A seleção vai contar com análise documental, oficinas e entrevistas. O resultado será divulgado no dia 6 de maio.

Os selecionados vão receber uma ajuda de custo mensal de R$ 650. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. O Compaz Dom Hélder Câmara, localizado no bairro da Joana Bezerra, é parceiro do curso, tendo cedido o espaço para a realização das aulas.

Serviço:

Curso livre de Palhaçarias para Jovens

Público-alvo: Jovens entre 17 e 25 anos, em situação de vulnerabilidade social, interessados em formação artística em palhaçaria

Inscrições: Até 15 de abril, on-line, pelo site www.doutoresdaalegria.org.br

Quanto: gratuito. Os alunos selecionados recebem uma bolsa mensal de R$ 650

Aulas: de 17 de maio a 13 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, no Compaz Dom Hélder Câmara (Rua Lourenço de Sá, 140, Ilha Joana Bezerra)

Outras Informações: (81) 3466-2373/ 3463-0866, pelo Whatsapp (81) 99112-4676 ou pelo e-mail: [email protected].





