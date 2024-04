Escoliose: A doença que atinge 90% das meninas na adolescência

A- A+

Escoliose é uma doença caracterizada por uma curva anormal da coluna vertebral, que muitas vezes fica com um padrão em "S" ou "C". Essa situação pode ocorrer em qualquer parte da coluna vertebral, mas é mais comum nas regiões torácica (meio das costas) e lombar (parte inferior das costas).

A escoliose é uma deformidade da coluna que pode ser desenvolvida em qual idade, porém, com índices mais altos no público feminino. “90% dos casos surgem em meninas, durante a fase de crescimento da adolescência. Porém, há ainda casos que acometem pacientes portadores de doenças neurológicas e paralisia cerebral.

Uma vez que a deformidade pode ser progressiva, o diagnóstico precoce e seu acompanhamento clínico são muito importantes.

Em relação aos métodos de tratamento dependem da avaliação de critérios de imagem, da idade óssea e da doença de base. E, nos casos mais avançados, é indicado a cirurgia. E para falar mais sobre o assunto, conversou no Canal Saúde com o cirurgião de coluna do GOT Recife, Rodrigo Castro que explicou o porquê dos casos de escoliose serem maiores em meninas.



Cirurgião de coluna do GOT Recife, Rodrigo Castro. Foto: Divulgação

“A grande maioria dos casos acontece em adolescentes durante o crescimento e em meninas não se sabe exatamente o porquê, mas se entende que parece que a relação com os hormônios sexuais, principalmente o estrogênio, influenciam no controle postural no desenvolvimento ósseo, bem como tem ação na placa de crescimento do osso. Que a gente chama de física, então a combinação desses fatores faz com que durante o crescimento da coluna ocorra uma assimetria de velocidade de crescimento e associadamente opera com controle, causando esse desvio na coluna.”



O especialista faz o alerta para os pais observarem a postura dos filhos





“Inicialmente o alerta da necessidade de os pais estarem apostos e observar seus filhos durante o crescimento é fundamental, porque infelizmente é um problema silencioso, então os pais precisam observar seus filhos e você começa a perceber essa assimetria que é o único detalhe clínico que começa a ser observado, então o ombro ao invés de ficar igual começa a ficar mais para um lado, a cinturinha da menina quando está de biquíni, um lado fica mais cavado do que o outro. Precisamos desse olhar clínico já que muitas vezes isso vai progredir rapidamente e os pais não percebem, então muitos pais se sentem culpados quando chegam aqui no consultório achando que por que eu não prestei atenção na minha filha ou no meu filho, e na verdade só faltou conhecimento. Graças a Deus a maioria dos casos de escoliose eles tendem a não progredir a um ponto de precisar de intervenção cirúrgica.







