ENTREVISTA Escritor espírita Humberto Schubert Coelho participa do Folha da Tarde desta segunda (20) eLE É autor do livro "Genealogia do Espírito: uma antropologia filosófica espírita"

O Prof. Dr. Humberto Schubert Coelho, um dos maiores palestrantes espíritas do país, estará na Rádio Folha FM 96,7, nesta segunda-feira (20). Ele será recebido pela âncora do Folha na Tarde, Patrícia Breda, às 14h.

O autor do livro “Genealogia do Espírito: uma antropologia filosófica espírita" (2009) vem ao Recife para palestrar no Workshop de abertura do ano letivo 2023 da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), com o tema “Entre a Ciência e a Religião: a centralidade do fenômeno espiritual”.

Humberto Schubert Coelho é Professor de Filosofia Moderna do Departamento de Filosofia da Universidade de Juiz de Fora, co-diretor do Núcleo de Saúde e Espiritualidade, e membro titular da Academia Brasileira de Filosofia. Ele tem graduação em Filosofia e é Mestre e Doutor em Ciência da Religião pela mesma Universidade, com período sanduíche na Martin Luther Universität Halle-Wittenberg. Schubert ainda escreveu outros títulos como “A Filosofia Perene: o mudo espiritualista de pensar” (2014), “História da liberdade religiosa: da reforma ao iluminismo (2022) e “Science of Life After Death” (2022).



