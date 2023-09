Escritora Flávia Suassuna toma posse na Academia Pernambucana de Letras nesta segunda (02)

A- A+

Nesta segunda-feira (02), a escritora Flávia Suassuna tomará posse como membro da Academia Pernambucana de Letras, passando a ocupar a cadeira de número 32, vaga após o falecimento do acadêmico Abdias Moura, em junho de 2023. A solenidade ocorrerá na sede da instituição, no bairro das Graças, às 19h.



A nova acadêmica é a 18ª mulher a ser eleita como membro na APL e ocupará a cadeira cujo patrono é Francisco Augusto Pereira da Costa. Durante a cerimônia, a nova integrante será recebida com uma saudação da acadêmica Anna Maria César e receberá um colar com medalhão distintivo e um diploma, passando a integrar o quadro de acadêmicos da Casa.



Nascida no Recife, em 27 de agosto de 1957, Flávia Suassuna despertou o interesse pela literatura desde muito jovem, por influência de seu tio, o escritor Ariano Suassuna, que ocupou a cadeira de nº 18 da Academia Pernambucana de Letras. Ele orientou suas primeiras leituras e leu os primeiros originais de seus textos.



“A ancestralidade de Ariano me fortalece e me abre portas. Ainda assim, tenho um caminho próprio e deverei segui-lo nesta nova jornada na Academia. Pretendo continuar o que sempre fiz na minha vida que é trabalhar para a formação de leitores jovens", comenta a nova integrante da APL.



Trajetória - Flávia é graduada em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e possui mestrado em Teoria da Literatura também pela UFPE. Atuou durante muitos anos em escolas e preparatórios para vestibular na rede privada de ensino pernambucana, tendo dedicado-se neste período a formar leitores literários e não literários e a fundar clubes de livros e filmes.



Flávia também é membro da Academia de Letras e Artes do Nordeste (ALANE) e conselheira editorial da Editora Cubsac. Mantém um blog no qual escreve uma vês por mês sobre literatura, desde 2006 (http://fsuassuna.blogspot.com/). Também publica textos de diversos gêneros em suas redes sociais e comenta virtualmente obras clássicas da literatura universal no Canal Arte Agora, do YouTube, organizado pelo escritor Alexandre Santos.

O presidente da APL, Lourival Holanda, lembra a importância da pluralidade na composição da Casa.

“A chegada de Flávia demonstra o cuidado da APL com o contemporâneo, trazendo uma pessoa comprometida com a formação de novos leitores, além da acolhida à voz feminina, com a presenca feminina literária em nosso meio. Uma repaginação da Casa", reforça.



Livros – Flávia possui nove livros publicados entre romances, poemas e crônicas, além das participações em coletâneas de prosa e verso. O seu primeiro livro, 'Jogo de trevas' (1980), foi o primeiro romance a ser publicado por uma mulher em Pernambuco. Atualmente, tem trabalhado na escrita de cinco outros títulos inéditos, sendo um deles um romance ainda sem nome.



Livros publicados:

1. “Jogo de trevas” (com esse pequeno romance tornou-se a primeira romancista

do Estado de Pernambuco);

2. “Remissão ao silêncio” (romance premiado e publicado pela Fundação de

Cultura da cidade do Recife);

3. “Trança – primeiro fio” (poesia);

4. “Trança – segundo fio” (crônicas);

5. “Trança – segundo fio” (resenhas);

6. “Poesia em cena” (História da literatura através de poemas comentados de

escritores brasileiros);

7. “Textos para semear” (História da literatura através de resenhas de poemas e

romances de escritores brasileiros);

8. “Poemas em voz alta” (poesia);

9. “Desenho do tempo” (poemas).

Livros inéditos:

1. “Amor, entretanto” (poesia);

2. “Palavra sonegada” (poesia);

3. “Poemas do Isolamento” (poesia);

4. “Linha sub-reptícia” (artigos de opinião).

Sobre a Academia Pernambucana de Letras (APL)

A Academia Pernambucana de Letras é a terceira casa literária do Brasil, fundada depois da cearense e da brasileira, no dia 26 de janeiro de 1901. O objetivo do grupo fundador, encabeçado pelo escritor Carneiro Vilela, era discutir e cultivar a língua portuguesa e a literatura produzida em Pernambuco. Hoje, 122 anos depois, a instituição é uma das mais importantes do país e conta com programação cultural gratuita e aberta ao público, com exposições, palestras de escritores, poetas, artistas e músicos, além de lançamentos de livros e concursos literários.



