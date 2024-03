A- A+

PREMIAÇÃO Escritores nordestinos premiados lançam livros no Recife Socorro Acioli e Stênio Gardel participam de evento que será realizado no dia 2 de abril, a partir das 18h, no auditório da Livraria Jaqueira, Paço Alfândega, no Recife Antigo

A Editora Companhia das Letras vai inaugurar, em abril, um novo Centro de Distribuição. O estado escolhido para receber o CD é Pernambuco. Em alusão a abertura, a editora realizará, na capital pernambucana, o lançamento da obra literária de Socorro Acioli, o livro Oração para Desaparecer, e a celebração do livro A palavra que resta, de Stênio Gardel, vencedor do National Book Awards. O evento será realizado no dia 2 de abril, a partir das 18h, no auditório da Livraria Jaqueira, localizado na Rua Madre de Deus, 110, Paço Alfândega, no Recife Antigo. Ambos os escritores são de origem nordestina, naturais do Ceará, o que reforça e destaca a força do Nordeste na literatura brasileira contemporânea.

A escritora Socorro Acioli nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1975. Jornalista e doutora em estudos de literatura pela Universidade Federal Fluminense (UFF), é professora e coordenadora da especialização em escrita e criação da Universidade de Fortaleza (Unifor). É autora de mais de vinte livros publicados, entre eles Ela tem olhos de céu, que recebeu o prêmio Jabuti de literatura infantil; a coletânea de poemas Takimadalar, as ilhas invisíveis; e os romances A cabeça do santo e Oração para Desaparecer. Esse último, conta a história de uma mulher que, sem lembrança nenhuma de seu passado, precisa reconstruir a vida em um lugar completamente desconhecido, apenas com a língua portuguesa como porto seguro.

Já o escritor Stênio Gardel, nasceu em Limoeiro do Norte, interior do Ceará, em 1980. Especialista em Escrita Literária, desde 2017 tem participado de diversas coletâneas de contos. A palavra que resta, lançado em 2021, é seu primeiro romance e conta a trajetória de Raimundo, homem analfabeto, que na juventude teve seu amor secreto brutalmente interrompido e que por cinquenta anos guardou consigo uma carta que nunca pôde ler. O livro foi escrito durante os Ateliês de Narrativa ministrados pela escritora Socorro Acioli, em Fortaleza. Com a obra, o escritor foi o vencedor, na categoria tradução, do National Book Awards, um dos prêmios de literatura mais tradicionais dos Estados Unidos.

O evento é aberto ao público. O bate-papo é sujeito à capacidade do auditório e as senhas serão distribuídas a partir das 11h. Após conversa, sessão de autógrafos será realizada. Na ocasião, os interessados poderão adquirir as obras dos autores.

Serviço

Lançamento do livro Oração para desaparecer, de Socorro Acioli

Celebração do livro A palavra que resta, de Stênio Gardel

Data: 02.04.2024

Horário: 18h às 20h

Local: Livraria Jaqueira

Endereço: Rua Madre de Deus, 110, Paço Alfândega, no Recife Antigo.



Oração para desaparecer, de Socorro Acioli

Editora Companhia das Letras

Páginas: 208

Lançamento: 10/11/2023

Capa: Elisa von Randow

Preço: R$69,90

A palavra que resta, de Stênio Gardel

Editora Companhia das Letras

Número de páginas:152

Tiragem: 3.000

Preço físico: R$54.90

Preço e-book: R$34.90

Lançamento: 19/04/202

